Furtunile au lovit puternic județul Neamț și în această noapte: Oameni evacuaţi, drumuri blocate, case fără curent electric

A fost noapte albă pentru pompieri, mulți dintre ei chemați de acasă, după ce în zeci de localități din Neamț, autoritățile au emis cod roşu de furtună.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din curți în localitățile: Căciulești, Girov, Grumăzești, Petricani, Bodești, Valea Seacă, Negrești, Petru Vodă, Bălțătești, Dobreni și Sagna.

În Căciulești oamenii au facut diguri din saci pentru a impiedica apa sa le ajunga in case,iar pompierii cu motopompele au incercat sa scoata apa din curti pentru a nu intra si in locuinte. La Girov in satul Boțești drumul DJ 156A a fost rupt de ape si mai multe tiruri au ramas blocate.

Probleme mari au fost si la Valea Seacă, din comuna Bălțătești, unde au fost evacuate patru persoane, după ce mai multe gospodării au fost inundate.

Și la Sagna, în urma furtunii, au fost evacuate trei persoane, o mamă cu doi copii minori.

Joi dimineața, DN 15, Poiana Teiului – Toplița. DN 15 D în localitatea Crăiești din comuna Bozieni erau blocate Sunt blocate și DJ 156 A Girov – Roznov, DJ 155 F Durău-Izvorul Muntelui, din cauza unui arbore căzut.

Mii de oameni fără curent electric

Peste 4.200 de abonați din localitățile Bălănești, Ghigoiești, Bârgăuani, Traian, Nisiporești, Gâdinți, Gârcina și Cuejdiu au rămas fără energie electrică. Joi dimineața, erau aproape 7.000 de consumatori nealimentați cu energie electrică în localitățile Bălănești, Ghigoiești, Bârgăuani, Botești, Nisiporești, Gâdinți, Gârcina, Cuejdiu, Agapia, Târgu Neamț și Lunca.

Un bărbat de 84 de ani a murit, după ce a fost lovit miercuri de trăsnet în localitatea Stejaru, comuna Pângărați, județul Neamț. El a fost găsit decedat sub un copac.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal