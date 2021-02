Gabriel Dorobanţu, audiat la DIICOT: "Au cerut bani de la prietenii mei în numele meu!" Ce vedete mai sunt audiate de procurori

Artistul este victima unei reţele de infractori care foloseau cartele de telefon clonate pentru a comite diverse achiziţii ilegale şi fraude.

"Mi-am recuperat prejudiciul și merg la audieri. Am văzut că lipseau bani, am făcut sesizate către bancă şi mi-au dat banii. Nu era o sumă mare, dar erau banii mei (...) Nu știu cum au făcut (infractorii, n.r.), nu e treaba mea. Prima atentionare a fost când am primit telefon de la compania de telefonie mobilă că am făcut comandă de telefon foarte scump. Am negat, am insistat că nu e comanda mea (...) S-au încărcat cartele pe aboamentul de net, telefon și televzor, s-a vorbit cu prietenii mei de pe Facebok și li s-a cerut bani, mulți au dat. Am înțeles ca sunt sume destul de mari", a declarat Dorobanţu înainte de a fi audiat de procurori.

14 membri ai reţelei de escroci au fost reţinuţi. Prejudiciul se ridică la 100.000 lei. Pe lista victimelor se află şi alte nume din show-biz, între care Jean de la Craiova şi Bambi.

Joi, la DIICOT urmează să fie audiaţi mai mulţi păgubiţi dintr-o listă impresionantă, de aproximativ 50 de nume.

Cum acţionau escrocii pentru a obţine acces la banii şi la conturile de pe reţelele sociale ale vedetelor

Infractorii obţineau numărul de telefon al viitoarelor victime şi apoi solicitau operatorului de telefonie mobilă să transfere numărul pe o altă cartelă.

După ce intrau în posesia unei cartele cu numărul respectiv, lucrurile deveneau simple pentru infractori: sunau să facă diverse achiziţii.

Mai mult, ei aveau posibilitatea să facă autentificarea în doi paşi pe diverse reţele sociale sau servicii de e-mail, la care schimbau parolele, şi lanţul infracţional continua şi în aceste medii.

Astfel a constatat Gabriel Dorobanţu că a fost victima unei escrocherii.

Infractorii au intrat pe contul său de pe o reţea de socializare şi au cerut sume de bani, care să fie trimise prin metode rapide, de pildă, prin Revolut. Au fost oameni de bună credinţă care au marşat la astfel de anunţuri, crezând că trimit banii cunoscutului interpret.

De asemenea, Dorobanţu a fost sunat de compania de telefonie mobilă şi înştiinţat că a achiziţionat un telefon foarte scump. Consternat, artistul a spus că nu el a făcut acea achiziţie şi astfel povestea a ieşit la iveală.