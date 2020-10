Gabriela Firea: „63% dintre persoanele care m-au ales sunt femei. Vă mulțumesc din suflet!”

Gabriela Firea a promis că oriunde s-ar afla, va continua să lupte pentru sănătate, educație, aer curat, cultură și pentru persoanele vulnerabile.

„63% dintre persoanele care m-au ales sunt femei. Va multumesc din suflet, doamnelor si domnisoarelor! Voua si barbatilor, chiar daca mai putini - putini dar buni -, care credeti in mine. Ma voi stradui, oriunde m-as afla, sa fiu in continuare alaturi de voi, impartasind aceleasi valori si idealuri : investitiile in sanatate, educatie, aer curat, cultura, persoane vulnerabile, o comunitate plina de caldura sufleteasca si intelegere, in care sa se simta toti acasa!”, este mesajul postat de Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.