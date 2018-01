Gabriela Firea, anunț important pentru șoferi

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor, a executat în 2017 lucrări de reparaţii şi reabilitare a sistemului rutier pe 85 de artere, reprezentând o distanţă de 109 kilometri, a anunţat, marţi, primarul general Gabriela Firea.



De asemenea, conform unui comunicat transmis de PMB, anul acesta se vor asfalta 26 de străzi şi intrări din cartierul Henri Coandă, plus ultimele 15 străzi de pământ aflate în administrarea Municipalităţii.



"Am deblocat lucrările la cartierul Henri Coandă şi am demarat ample acţiuni de asfaltare, pentru că, în perioada 2015 - noiembrie 2016, nu s-au executat lucrări de reparaţii pe arterele administrare de Municipalitate. Astfel, având în vedere că trebuie să acţionăm pe mai multe planuri, încă de anul trecut am demarat o serie de proiecte importante, care vor continua şi în perioada următoare, menite să rezolve congestiile de trafic din Capitală. Astfel, în doar un an, Municipalitatea a asfaltat 85 de artere, pe o distanţă de 109 km, în cartierul Henri Coandă se vor asfalta alte 26 de străzi şi intrări, vom înnoi parcul auto RATB, se vor extinde măsurile de protecţie a liniilor de tramvai, vom dezvolta o serie de proiecte de reconfigurare urbană şi sistematizarea circulaţiei şi vom construi parcări subterane şi supraterane", a declarat edilul general.



Potrivit PMB, lucrările efectuate anul trecut au inclus:



- 21 de kilometri pe străzile cu o bandă de circulaţie pe sens (str. Laminorului, str. Clăbucet, str. Elena Văcărescu, str. Batiştei, str. Mihai Eminescu, str. Maica Domnului, str. Ţepeş Vodă, str. Delea Veche, str. Polonă, Barajul Dunării, George Georgescu, Lânăriei, C-tin Istrati, Drumul Cooperativei, Elie Radu, Anghel Saligny, Învoirii, Teiuş, Al.Vitzu, Serg. Turturică, Spătaru Preda, str. Înclinată, Uranus, Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Ceahlău, Constructorilor, Ghirlandei, Oboga, Titel Petrescu, Gh. Latea).



- 65 de kilometri pe străzile cu două benzi de circulaţie pe sens (Bucureştii Noi, Chitila, Jiului, Poligrafiei, Mircea Vulcănescu, Liviu Librescu, Al.I.Cuza, Dinicu Golescu, Calea Floreasca, bd. Dacia, şos. Fundeni, Barbu Văcărescu, Basarabia, Doamna Ghica, bd. Carol, Ceaikovski, Andronache, Energeticienilor, Mircea Vodă, Industriilor, C-tin Brâncuşi, Gara Căţelu, Baba Novac, Lucreţiu Pătrăşcanu, Splaiul Unirii, Calea Şerban Vodă, Mărgeanului, Regina Elisabeta, Panduri, Alexandriei, Naţiunile Unite, Progresului, şos. Viilor, Prelungirea Ghencea, Calea Giuleşti, Calea Crângaşi, Valea Cascadelor, Dezrobirii).



- 23 de kilometri pe străzile cu trei benzi de circulaţie pe sens (N. Caramfil, Calea Plevnei, Calea Griviţei, Ştefan cel Mare, bd. Unirii, Camil Ressu, Th. Pallady, Mihai Bravu, Piaţa 21 Decembrie, Splaiul Independenţei, Calea Văcăreşti, Calea Şerban Vodă, Dumitru Bagdasar, Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, Iuliu Maniu).



Totodată, în cursul acestui an urmează să fie demarate lucrările de proiectare şi execuţie pentru 15 străzi de pământ, ultimele de acest tip aflate în administrarea Administraţiei Străzilor Bucureşti (Drum Arieş, Strada Avionului, Drum Cavnic, Drum Costeşti, Drum Cristeşti, Drumul Nisipoasa, Strada Căruţei, Strada Căscioarelor, Strada Floare de Vârf, Intrarea Gălbenelelor, Strada Rachetei, Drum Bragadiru, Drum Crăiţelor, Drum Sânpaul, Drum la Chiajna).