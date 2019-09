Gabriela Firea: ”Lucrările la Pasajul suprateran Doamna Ghica intră în linie dreapta”

Primarul General, Gabriela Firea, a semnat autorizația de construire pentru lucrările la Pasajul suprateran Doamna Ghica. Urmează devierea și modernizarea tuturor rețelelor edilitare din zonă - apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, electrice, iluminat public, telecomunicații și sistematizare drumuri, conform proiectului, se arată într-un comunicat de presă.

“Este un proiect esential pentru fluidizarea traficului din Bucuresti. Pentru că zona Doamna Ghica este o una foarte aglomerată, la propunerea mea, la începutul anului, au fost aprobați de către CGMB indicatorii tehnico-economici. În primăvară am semnat contractul pentru proiectare și execuție cu Trustul de Clădiri Metropolitane, iar acum am semnat autorizația de construire. Proiectarea a durat trei luni, așa cum am promis, și, conform contractului, lucrările se vor finaliza în 12 luni. Costul estimat al lucrărilor este de 28 de milioane de euro”, a declarat Gabriela Firea.



Proiectul vizează realizarea unui pasaj suprateran la intersecţia străzilor Doamna Ghica cu Şoseaua Colentina şi are în vedere o îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie şi transport din zonă, asigurând o mai mare siguranţă şi o fluidizare a circulaţiei în zona de nord est a Capitalei. Pasajul superior va avea o parte carosabilă alcătuită din 2 benzi de circulaţie pe sens.