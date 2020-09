Gabriela Firea, mărturisire dureroasă: Cum au reacţionat copiii săi când au auzit că mama lor a fost făcută 'panaramă' de Nicuşor Dan

"Cel mare, da, cei mici inca nu au acces. Va dati seama, un tanar de 24 de ani sa citeasca asa ceva despre mama sa. Sau ca nu am treaba cu primaria, ci cu puscaria... In conditiile in care in 4 ani am avut cele mai multe controale si nu mi s-a gasit nimic. Nu i-as dori sa traiasca sentimentul in care familia si copiii sa stea cu inima ridicata cand aud astfel de lucruri care nu au legatura cu administratia si nici cu campania electorala. Stiu sa ma ridic si m-am ridicat de fiecare data.

Se lauda si azi o doamna ca a facut denunt pentru situatia Costanda, care nu are legatura cu administratia mea. Care este vina mea si a colegilor mei? Noi avem o hotarare definitiva, pentru a i se plati 150 de milioane de euro in urma unor retrocedari, urmatorul consiliu nu a aprobat PUZ si acum eu sunt vinovata pentru ce s-a intamplat acum 16 ani.

Cand au ei constructii ilegale e bine si e profit, cand fac altii se duc la DNA. Am iesit si eu cu familia la lantul uman pentru salvarea parcului Bordei", a spus Gabriela Firea, la România TV.

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei, a afirmat luni că duce o campanie electorală împotriva imposturii şi a unui „uriaş aparat de propagandă care ne spune că Bucureştiul nu a dus-o niciodată mai bine şi niciodată nu a avansat mai mult".

El a adăugat că este vorba despre o luptă de valori în care vrea ca fetiţei sale „să nu i se spună că o panaramă este o mare vedetă". Dan a mai spus că „fiecare societate are panaramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie".