Firea, după ce Cîţu a fost propus premier: "Este o bătaie de joc la adresa alegătorilor. Cîţu a făcut praf economia”

Ministrul de finanțe, Florin Cîțu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singură abținere.

Întrebată de Răzvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii "Subiectiv", ce vor face social democraţii după această propunere, prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea a răspuns:

"Eu nu văd niciun motiv de bucurie pentru români, pentru țară, este chiar un moment de îngrijorare și în care politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate. Sub nici o formă Partidul Social Democrat nu va vota cu o astfel de propunere de premier. Domnul Cîtu a distrus economia.

În mandatul domniei sale, țara prin ministerul de finanțe pe care încă îl conduce, s-a împrumutat cel mai mult și împovărător, fiecare român a pierdut în fiecare lună. Practic, în continuare vom plăti aproape 30 de ani împrumuturile contractate în timpul mandatului domnului Cîţu".

Gabriela Firea: "Este o bătaie de joc în acest moment, la adresa celor care au ieșit la vot în plină pandemie"

"Şi, în loc să își dea demisia de onoare în ultimul moment măcar, demisia de onoare să plece, dumnealui vrea chiar să fie promovat, iar în Partidul Național Liberal se pare că nu a mai rămas nici o minte lucidă care să le transmită celorlalți: fraților, noi am pierdut alegerile. Românii ne-au dat o palmă zdravănă, românii ne-au arătat că nu sunt mulțumiți de cum am condus țara prin criza sanitară și cum arată economia în acest moment am pierdut acestea alegeri.

Prin urmare cel mai decent lucru pe care putem să îl facem este acela de a accepta situația, votul românilor și,pur și simplu să îl lăsăm pe numărul unu, și anume Partidul Social Democrat să meargă la Palatul Cotroceni cu propunerea de premier în jurul acestei personalități anume, profesorul Alexandru Rafila să se constituie guvernarea. Este repet, o bătaie de joc în acest moment la adresa celor care au ieșit la vot în plină pandemie", a mai spus Gabriela Firea la emisiunea "Subiectiv".

Gabriela Firea: "Insistăm ca președintele să respecte și Constituția și să accepte nominalizarea de premier din partea partidului câștigător"

"Așa cum știți, noi am dorit amânarea alegerilor locale și parlamentare pentru anul viitor în ideea că totuși, nu vom fi în vârful crizei sanitare la vot.

PNL și președintele nu au dorit acest lucru, i-au scos pe români la vot, au primit o palmă usturătoare din partea românilor, iar ei insistă acum din postura de perdanți, că sunt învingători și vor să perpetueze ceea ce s-a întâmplat atât cu pandemia cât şi cu criza economică.

Deci, categoric nu putem să votăm o astfel de propunere. Insistăm ca președintele să respecte și Constituția și regulile democratice și cutumele care într-o democraţie, de asemenea, trebuie să fie respectate și să accepte nominalizarea de premier din partea partidului câștigător şi anume Partidul Social Democrat", a conchis Gabriela Firea.