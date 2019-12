Gabriela Firea, val de atacuri la adresa consilierilor generali: „Nu se duce Firea cu Spitalul Metropolitan acasă”

Gabriela Firea a făcut un apel către consilierii generali, în deschiderea şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să-şi facă „datoria faţă de cetăţeni”.

„Legalitatea (...) şi de asemenea posturile sunt verificate la sânge de alte instituţii. Avem DNA, avem Parchete, avem Curtea de Conturi. Nu cred că legislativul Bucureştiului şi anume Consiliul General îşi poate justifica un posibil vot negativ sau abţinere făcând presupunere că în spatele construirii unui spital extrem de necesar şi urgent pentru bucureşteni s-ar afla lucruri aşa zis necurate. Dacă dumneavoastră credeţi că după 20 de ani de muncă cinstită în domeniul privat, după un mandat de senator şi aproape un mandat finalizat de primar (...) îmi pot permite să girez proiecte ilegale, imorale, mult prea costisitoare, vă înşelaţi. Faceţi aceste acuzaţii total nefondat. (...) Vrem o ţară ca afară. Cum să avem o ţară ca afară? Ieri şi alaltăieri unii dintre consilierii generali îşi tranzacţionau posturi în ministere, măcar de le-ar folosi la ceva, garantând că nu votează astăzi proiectul lui Firea. Nu se duce Firea acasă cu Spitalul Metropolitan, este un spital pentru români", a declarat primarul Capitalei.

ALDE cere retragerea proiectului de pe ordinea de zi

Consilierii municipali ALDE propun retragerea de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de miercuri a proiectului de hotărâre privind Spitalul Metropolitan. Viceprimarul Tomniţa Florescu (ALDE) a precizat că proiectul este insuficient fundamentat.

"Nici nu poate fi vorba că nu ne dorim un astfel de spital. Totuşi, pentru o investiţie anunţată de un miliard de euro, o documentare de patru pagini A4 este complet insuficientă. Deci noi ne-am dori - şi am propune celui care a iniţiat proiectul - să retragă de pe ordinea de zi Spitalul Metropolitan, din mai multe motive. Sigur, este această insuficientă documentare. Am vrea să avem toate documentele, de la tema de proiect - care precis se bazează pe nişte studii. Trebuie să spun că nu este nici un proiect de inginerie, nici un proiect de arhitectură. Este un proiect medical, care trebuie să aibă la bază nişte lucruri studiate. Şi dorim să le ştim", a arătat viceprimarul Tomniţa Florescu (ALDE), într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.



Ea a adăugat că ALDE doreşte să cunoască proiectul şi documentaţia aferentă, inclusiv din punct de vedere financiar.



"Ne-a fost pus la dispoziţie un al patrulea tabel, ieri dimineaţă, care spune că spitalul acesta costă în jur de 330 de milioane de euro. Ce se întâmplă cu suma până la un miliard este absolut nedocumentată. Eu am să vă spun că un spital ca acesta costă anual tot atâta cât investiţia. Şi atunci întrebarea noastră este: de unde bani? Care este finanţarea în anul întâi, doi, trei, patru şi cinci? Cum decurge proiectul? De unde iei 3.500 de angajaţi, 2.000 de doctori? Sunt foarte multe întrebări", a precizat ea.



Consilierul municipal Tudor Tim Ionescu a adăugat că ALDE a optat pentru o "opoziţie loială", susţinând proiectele care sunt în interesul cetăţenilor.



"ALDE în vara aceasta a decis să intre în opoziţie. La nivel central, noi am continuat să avem un parteneriat pentru bucureşteni, ceea ce continuăm şi acum să avem. Opoziţia despre care ar putea să discute cineva nu este o opoziţie vizavi de un partid politic, faţă de o idee sau o persoană. Sub nicio formă. ALDE adoptă poziţia unei opoziţii loiale. Opoziţia loială, aşa cum este definită în Marea Britanie, este o opoziţie care este loială, în sensul: loialitatea interesului vizavi de interesul cetăţeanului. Vom discuta şi vom susţine în acest sens, de azi încolo, orice proiect din partea oricărui consilier general, din partea oricărui partid care deserveşte interesul public. (...) Nu suntem într-o situaţie bună acum în Bucureşti, financiar stăm chiar foarte prost", a declarat reprezentantul ALDE.



Pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de miercuri figurează indicatorii tehnico-economici pentru realizarea, în Şoseaua Pipera nr. 55, 63 - 65, a Spitalului Metropolitan, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 4,7 miliarde de lei cu TVA.



În debutul şedinţei, şi reprezentanţii PNL au solicitat retragerea proiectului de pe ordinea de zi, astfel încât consilierii municipali să aibă timp să studieze toată documentaţia.

