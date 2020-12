Generalul Marin Lungu, eroul Armatei Române umilit constant de ţara pe care a servit-o: "Regret că nu m-au omorât nemţii"

Este cel mai tânăr veteran din istoria celui de-al doilea Război Mondial, un erou al Armatei Române, decorat cu cele mai înalte distincţii militare în România, Cehia, Slovacia sau Rusia.

A intrat în război în prima linie la doar 7 ani în timpul celei mai sângeroase conflagraţii din istorie. A participat la eliberarea Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei, iar la 9 ani Marin Lungu era deja caporal. Adoptat de Regimentul 40 Infanterie din Medgidia, bătrânul de azi își amintește cum a intrat în tainele activității de informații.

"Eu am fost curtat de ofiţerul de cercetare şi informaţii. Mi-a zis: tu poţi să treci linia, noi nu putem să mergem să vedem ce au, câte au, ce maşini. Aveam o memorie extraordinară şi am spus tot ce am văzut acolo şi toată dotarea lor şi le-am enumerat şi le-am ţinut minte", a declarat generalul Marin Lungu.

Pe lângă memoria pe care și-o antrenase încă de mic, cercetașul își dubla informațiile pe care le înregistra despre efectivele militare printr-un sistem copilăresc, dar folositor: cu bețișoare de chibrit și pietricele. Ajuns până în Ceholsovacia cu Armata Română, acesta a fost prins de naziști după câteva zeci de misiuni pe front și în liniile inamice.

Generalul Marin Lungu, poveşti incredibile din timpul războiului

"Am luat-o pe lângă gardul de sârmă ghimpată şi atunci m-am trezit cu automatele nemţeşti la ceafă. Au venit doi nemţi, m-au luat şi m-au dus în lagăr", îşi aminteşte Marin Lungu, erou al Armatei Române.

După război a fost încadrat în Ministerul de Interne. Pensionat și avansat în grad, acesta ajunge însă să simtă pe propria piele "recunoştinţa" statului şi altfel.

După ce i-a fost demolată casa din fostul Cartier Uranus, în urma lucrărilor de sistematizare pentru Casa Poporului, i-a fost repartizat un apartament pe care l-a cumpărat fără să știe că este revendicat și din care, după 2000, a fost evacuat forțat, cu toate lucrurile scoase din casă.

"M-am pomenit într-o dimineaţă că moştenitorii au câştigat procesul şi trebuie să părăsesc în 24 de ore. Nu mi-au dat o locuinţă. Nimeni", a explicat generalul Marin Lungu.

Erou al Armatei Române, umilit constant de ţara pentru care a luptat pe front

După insistenţe disperate, generalul maior Marin Lungu primeşte un apartament al RAAPPS, unde rezistă doar 15 luni. Chiria şi utilităţile treceau de 4.000 lei pe lună, în condiţiile în care eroul de război avea o pensie de 3.000 de lei.

În 2014, generalul s-a mutat în actuala sa locuinţă, un apartament social dintr-un bloc al Primăriei Capitalei. O "pomană" aruncată de statul pe care l-a slujit şi care a permis să fie scos în stradă din propria casă.

Klaus Iohannis nu a fost singurul preşedinte al României care a rămas inert în faţa situaţiei disperate a eroului din al doilea război mondial.

Traian Băsescu a refuzat să promulge în 2007 proiectul de lege al Senatului "privind atribuirea unei locuinţe celui mai tănăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război şi supravieţuitor al unui lagăr nazist", iniţiat de profesorul Dan Voiculescu.

Astăzi, sufletul bătrânului uitat de statul român este inundat de regrete.

"Sunt duşman? Ce sunt? Când m-au prins nemţii, era mai bine dacă mă omora. Astăzi, vă spun cinstit, regret, şi cu necazurile ce au urmat, regret că n-are cine să mă audă", a spus, cu ochii în lacrimi, eroul României.