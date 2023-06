"Nu o să ştim niciodată de ce el". El este George, tânărul care a murit în accidentul ciudat de la Coşeşti, Argeş

George Ciucă, un tânăr în vârstă de 21 de ani, este cel care şi-a pierdut viaţa, astăzi, în accidentul ciudat produs la Coşeşti, în judeţul Argeş.

Sursa foto: Facebook

George se afla, astăzi, la volanul unui autoturism marca BMW, iar accidentul s-a produs pe o porţiune de drum drept, astfel că poliţiştii urmează să stabilească, în urma anchetei, motivul pentru care tânărul şofer a pierdut controlul maşinii.

BMW-ul scăpat de sub control a lovit un copac, o maşină parcată, a spulberat un gard şi apoi s-a oprit într-o casă, impactul fiind fatal pentru tânărul aflat la volan.

Citeşte şi: Un tânăr a murit pe loc într-un BMW distrus după impactul cu un tei, o maşină, un gard şi o casă, într-un teribil accident în Argeş

Martorii au sunat imediat la numărul unic de urgenţă 112, iar la locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, poliţişti şi Ambulanţă.

Pompierii de la Descarcerare l-au scos pe tânărul prins între fiarele maşinii şi l-au predat medicilor. Aceştia au încercat mai bine de o oră să îl resusciteze, însă toate eforturile au fost în zadar.

Vestea morţii lui George, un tânăr considerat de mulţi dintre cei cunoscuţi un talent în muzică, a căzut ca un trăsnet peste toţi cei care l-au cunoscut.

Mama lui George a postat un mesaj de adio pe Facebook: "Copilul meu, puterea mea nu mai e, mami și tati o sa te iubească toata viata!".

"Astăzi sufletul meu a plecat, bucuria și mândria familiei mele a plecat, Dumnezeu a vrut sa ni-l ia și nu o sa știm niciodată de ce el, era pâinea lui Dumnezeu un copil cu suflet bun și cu toată viața înainte… nu îmi vine sa cred ca am ajuns sa scriu asta despre fratele meu. Dumnezeu sa te odihneasca in pace si sa te apere frățiorul meu ca aici nu a mai vrut sa te apere, vei fi cu noi si in inimile noastre toată viața ai fost cel mai bun frate, prieten si copil ne ai făcut mândrii de tine si de sufletul pe care îl ai in fiecare zi. Te iubim enorm de mult !

Va mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre, dar o sa va rog sa nu îmi mai scrieți, ne este foarte greu și nu pot vorbi încă despre fratele meu la trecut. Va voi tine la curent când îl vom aduce acasă pentru cine dorește sa-i fie alături pe ultimul drum", a fost şi mesajul transmis de sora lui George.