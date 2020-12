AUR, acuzații grave la adresa social-democraților. PSD-ul este predat total Cotroceniului!

”Noi am vorbit să facem opoziție constructivă, dar PSD-ul este predat total Cotroceniului. Și lucrul ăsta se vede. Au câștigat cel mai mult în alegeri din voturile românilor și nu au obținut nimic. Este cât se poate de evident! Oamenii care au pus ștampila la Partidul Social Democrat probabil se simt trădați de actuații lideri apropiați lui Klaus Iohannis.

Nu înseamnă că acest guvern, dacă prinde contur, va dura. Are o durată de viață limitată viitorul cabinet Cîțu, ne revine sarcina de singur partid de opoziție și ne luăm acest rol în serios și vom sanscționa orice derapaj și orice atac la libertățile și drepturile fundamentale pentru care am jurat pe Biblie, orice derapaj de la Constituție, pentru care, la fel, am jurat pe Biblie.

Vom face opoziție în cele două Camere ale Parlamentului”, a declarat George Simion.

Parlamentarii AUR nu vor vota guvernul premierului propus de coaliţie iar PSD "s-a predat" lui Klaus Iohannis, a acuzat copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, după ce delegaţia AUR a avut consultări la Palatul Cotroceni cu preşedintele României.

"A fost o înâlnire protocolară... Nu credem că preşedintele Iohannis şi acest viitor guvern pe care îl va propune diseară preşedintele vor prinde anul 2024”, a declarat liderul AUR.

Înainte de a intra la discuţii, Simion a precizat că formaţiunea sa nu votează echipa lui Florin Cîţu şi că AUR insită pentru redeschiderea, de urgenţă, a şcolilor.

"Susţinem categoric redeschiderea şcolilor în sistem faţă. Trebuie să ascultăm profesorii, părinţii, trebuie să ne gândim la viitorul copiilor. Vrem redeschiderea şcolilor pentru că de bâlci politic românii sunt sătui. Klaus Iohnannis şi eventualul nou guvern şi să redeschidă şcolile în sistem faţă în faţă (...) Am constatat o uriaşă risipă a banului public în Parlament, o bătaie de joc din partea coaliţiei de guvernare în concubinaj cu PSD”, a concluzionat liderul AUR.