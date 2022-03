Gestul făcut de un restaurant din București ca să-l enerveze pe Putin

Astfel, conducerea restaurantului aflat în Sky Tower, din nordul Capitale a scos din meniul de aperitive caviarul rusesc și vodca Beluga.

Mai mult decât atât aperitivul „Caviar from Russia with Love” (n.r – Caviar rusesc cu dragoste)”, descris ca „viață de oligarh cu gust suprem de caviar din cel mai fin, însoțit de blini cu creme fraiche și stropit cu vodca Beluga și Aur”, a fost tăiat din meniul restaurantului din București cu o bandă albastru-galben, culorile steagului Ucrainei, țara invadată de Moscova. „Indisponibil. Stop the war” este mesajul care apare acum în dreptul aperitivului, scrie Libertatea.

Uniunea Europeană a anunțat astăzi că interzice exporturile de produse de lux către Rusia, dar nu renunță la vodca și caviarul rusești. La începutul lunii, mai mulți proprietari americani de baruri au scos din oferta lor cocktailul „Moscow Mule” și l-au înlocuit cu „Kiev Mule”, potrivit CNN. Înlocuirea „Moscovei” cu „Kiev” în cocktailurile lor cu vodcă, ghimbir și lime a fost „o modalitate de a arăta sprijinul pentru Ucraina”, notează sursa citată.