Gheorghe Dincă se simte ca un boier printre procurori, polițiști și avocați. Avocatul Tonel Pop subliniază inteligența nativă a criminalului

Avocatul Tonel Pop, reprezentantul legal al familiei Melencu, a declarat la Sinteza Zilei că Gheorghe Dincă se simte ca un boier în propiul proces, în propria anchetă care îl vizează, infirmând informația martorului potrivit căreia Dincă ar avea o inteligență mediocră.

„Gheorghe Dincă nu are o inteligență sub medie. Are o inteligență nativă, din aceea de țăran, nu o inteligență de finețuri. Are o tactică, o perseverență, o memorie și o putere de simulare și disimulare, înglobate într-o ironie incredabilă. El se crede șeful acestui anchete, zâmbește și îl simt, am stat lângă el la un metru. El se simte boierul acelei adunări: de polițițti, de avocați, de procurori. Are sticla cu apă rece. Merge și ia masa. El este boierul acestei cercetări cel puțin în imaginația lui”, a precizat avocatul Tonel Pop.

