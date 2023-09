Medicul din Târgu Jiu, care se ruga la Fecioara Maria să nu fie prins, a luat din nou şpagă şi a înapoiat-o după ce pacienta a murit

Gheorghe Neaţă, medicul din Târgu Jiu care nu opera decât după ce primea bani de la rudele pacienţilor şi care se ruga zilnic la Fecioara Maria să nu fie prins de procurori a recidivat.

O altă pacientă a murit după ce a fost supusă unei operaţii, acuză rudele femeii. După tragedie, medicul a restituit șpaga pe care o luase iniţial de la ginerele pacientei şi le-a cerut rudelor să o înmormânteze fără să îi facă autopsia.

De altfel, conducerea spitalului a deschis o anchetă internă pentru a verifica dacă medicul a respectat procedurile şi a transmis că femeia a murit în urma unui stop cardio-respirator imediat după operație.

"Soacra mea se simţea rău, acuza nişte probleme, a sunat la 112, a mers la spitalul de la Novaci. De acolo au trimis-o la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, domnul doctor Neaţă a constatat că trebuie operată de urgenţă, dacă nu o operăm în următoarele ore va deceda. Operaţia a durat 6 ore şi jumătate, iar apoi a ieşit afară. Ne-a asigurat că totul e bine.

Atunci ne-am dus şi i-am dat o mică atenţie domnului doctor. 500 de lei. Când am intrat la vizită, ea nu se trezise, era ţinută în viaţă de un aparat. Domnii de acolo de la Terapie Intensivă nu ne-au dat nicio speranţă, ne-au zis că nu are cum să se trezească: Nu vă luaţi după nimeni, femeia asta nu are nicio şansă, jonglez cu pulsul ei să se trezească, dar nu are nicio şansă să se mai trezească.

La o oră după ce am plecat de acasă, am fost sunat de la medicul de gardă să îmi spună că s-a resuscitat timp de 50 de minute şi nu s-a mai putut trezi", a declarat ginerele femeii care a murit la spitalul din Târgu Jiu.

