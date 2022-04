Ce nu trebuie să facem în caz de explozie nucleară. Primele minute sunt esențiale

Adăpostirea

A sta adăpostit în casă este un mod foarte eficace de reducere a expunerii la radiații. Rămânând înăuntru cu ușile și geamurile închise puteți reduce expunerea la radiații cu până la 40%.

O incintă dintr-o clădire reprezintă un bun adăpost. Dacă vi se va comunica să rămâneți acasă, la serviciu sau la școală, faceți urmatoarele:

Întrați într-o încăpere.

Închideți toate ușile, ferestrele și gurile de aerisire.

Opriți sistemele de ventilație (dacă există).

Nu folosiți telefoanele decât dacă este absolut necesar; liniile telefonice trebuie să rămână libere pentru operatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Dacă vă aflați în mașină, închideți geamurile și sistemul de ventilație și părăsiți zona afectată.

Dacă ați fost în aer liber în timpul urgenței, scoateți-vă hainele și închideți-le în saci de plastic. Curățați-vă părul și corpul prin spălare. Această precauție va îndepărta particulele de praf radioactiv de pe dumneavoastră. Când vă puneți alte haine, luați-le dintr-un dulap închis.

FIȚI UN BUN VECIN. Dacă vedeți pe cineva afară, sfătuiți-l să se adăpostească. Informați și ajutați persoanele cu handicap.

NU INTRAȚI ÎN PANICĂ. Adăpostirea în încăperi închise oferă o protecție considerabilă împotriva radiațiilor.

Așteptați alte instrucțiuni difuzate la radio sau TV, scrie nuclearelectrica.ro.

Protejarea tiroidei

Dacă în aer există iod radioactiv, el este introdus în plămâni prin inhalare și de acolo, o parte va pătrunde în sistemul circulator, de unde va fi absorbit de glanda tiroidă. O măsură eficace de a preveni absorbirea iodului radioactiv de către tiroidă este administrarea pastilelor de KI (iodură de potasiu). Iodul stabil (neradioactiv) din aceste pastile va fi repede absorbit de tiroidă, ducând la oprirea acumulării de iod radioactiv de către aceasta. Iodul radioactiv va fi apoi eliminat mai repede din organism prin funcțiile naturale ale corpului. O altă măsură contra inhalării iodului radioactiv este aceea de a rămâne adapostit în casă. Pastilele de iodură de potasiu (KI) nu protejează corpul de alte substanțe radioactive. A vă adăposti, a vă schimba hainele și a face duș rămân cele mai bune măsuri de protecție împotriva altor substanțe radioactive.

Administrarea de pastile de KI trebuie făcută rapid în cazul unei urgențe. Astfel de pastile vor fi disponibile și la Centrele de Primire Evacuați organizate de Autoritățile Publice pentru a fi distribuite. Școlile din localitatea dumneavoastră vor avea cantități suficiente de pastile pentru copii. Personalul școlilor va administra aceste pastile copiilor atunci când va fi necesar.

Pentru ce se iau pastilele de iodură de potasiu ?

Pastilele de iodură de potasiu se iau în cazul unui accident nuclear major, însoțit de evacuarea în mediu a unor cantități de iod radioactiv. Tabletele de iod stabil protejează glanda tiroidă împotriva iodului radioactiv inhalat din aerul contaminat sau ingerat pe calea alimentelor și a apei potabile dacă acestea sunt contaminate. Administrarea de iod previne absorbția de către glanda tiroidă a iodului radioactiv, mărește rata de eliminare a lui și reduce riscul de cancer tiroidian. Eficacitatea tabletelor este maximă dacă administrarea acestora se face operativ, pe cât posibil înaintea apariției emisiei radioactive sau, cel târziu, în primele 6 ore ale expunerii la emisia radioactivă.

Cum se iau pastilele de iodură de potasiu ?

Pentru un efect adecvat, unui adult i se recomandă o doză inițială unică de 130 miligrame iodură de potasiu, echivalentă a 100 mg de iod (numai două tablete). Tabletele pot fi mestecate sau înghițite. Este recomandabil ca în funcție de amploarea și evoluția urgenței nucleare, la recomandarea autorităților competente, se poate repeta administrarea de tablete de iod pe parcursul a două zile consecutive.

Administararea de iod stabil pentru copii se va face în funcție de vârstă, astfel:

Copii cu vârsta peste 12 ani – 2 tablete;

Copii cu vârsta între 3 și 12 ani – 1 tableta/zi;

Copii cu vârsta între 1 lună și 3 ani – o jumătate (1/2) tabletă/zi;

Nou-născuții până la o lună – o singură administrare de un sfert (1/4) tabletă dizolvată în lapte, apa, limonadă sau altceva similar.

Nu este necesară administrarea de tablete cu iod persoanelor cu vârsta peste 40 ani, întrucât la această grupă de vârstă nu s-a înregistrat creșterea riscului de cancer tiroidian după expunerea la iod radioactiv.

Efecte secundare și contraindicații

În urma administrării tabletelor de iod apariția efectelor secundare este în general redusă. Ele apar în cazuri rare (1 din 1000 de utilizatori) și sunt reversibile: erupții cutanate; aceste erupții cutanate sunt tranzitorii.

Următoarele persoane nu trebuie să ia tablete de iod:

persoane care suferă de hipersensibilitate (alergie) la iodura de potasiu sau la oricare dintre componentele medicamentului (celuloza microcristalină, hidrogenocarbonat de sodium, dioxid de siliciu colloidal anhidru, stearat de magneziu);

persoanele care suferă de una dintre urmatoarele boli rare:

dermatita herpetiformis, boală a pielii în cazul căreia un aport crescut de iod trebuie evitată;

vasculită cu valori mici ale complementului.

Persoanele care suferă de disfuncții tiroidiene, disfuncții renale sau boli autoimune vor lua tablete de iod numai la recomandarea medicului.

Evacuarea

Atunci când există sau este prevazută o emisie radioactivă, o parte sau toată comunitatea dumneavoastră poate fi evacuată.

Veți fi sfătuiți să vă părăsiți locuințele sau locurile de muncă și să mergeți la Centrul de Primire desemnat pentru localitatea dumneavoastră.

Toate informațiile necesare despre evacuare vor fi transmise la radio și TV sau vor fi anunțate prin megafoanele mașinilor de Poliție.

Veți avea timp mai mult decât suficient să vă împachetați articolele importante, să închideți aparatele electrice, să vă ocupați de animale, să închideți locuința și să părăsiți zona.

Veți fi îmbarcat în autobuze, trenuri sau alte mijloace de transport și veți fi duși la Centrele de Primire; dacă aveți masină personală, o puteți folosi.

La Centrul de Primire se va verifica starea dumneavoastră de contaminare și dacă va fi necesar veți fi decontaminat. Apoi veți fi înregistrat în vederea asigurării hranei și adăpostirii sau acordării oricărei alte asistențe dacă este nevoie. Dacă doriți, vă puteți face propriile aranjamente în privința hranei și cazării în localitățile neafectate din afara zonei evacuate.

Dacă vi se comunică să evacuați zona

Daca sunteti anuntati sa parasiti locuinta, scoala sau serviciul, fiecare dintre dumneavoastra trebuie in primul rand sa impacheteze urmatoarele, NUMAI DACA ESTE POSIBIL:

O perna, doua paturi si doua cearsafuri sau un sac de dormit.

O mica saltea din burete.

O jacheta sau un palton.

Doua randuri de haine.

Medicamentele prescrise si alte medicamente necesare.

Nu este nevoie sa luati alimente in afara celor special prescrise de medic.

Articole de toaleta.

Acte de identitate, bani, carti de credit, carnete CEC, etc.

Un aparat de radio.

Numerele de telefon ale rudelor sau prietenilor apropiati.

Dupa ce ati facut cele de mai sus luati toate masurile de prevedere obisnuite pentru o plecare de acasa pentru o zi.

Inchideti ferestrele si incuiati intrarile in casa.

Daca aveti nevoie de ajutor

Oamenii batrani, cei care sunt bolnavi si cei inapti fizic pot avea nevoie de ajutor in cazul evacuarii.

Daca sunteti in aceasta situatie, agatati la geam o bucata de panza alba (cearsaf, camasa, prosop) care sa fie vizibila din strada. Astfel, vecinii vor cunoaste situatia dumneavoastra si vor anunta responsabilii cu evacuarea zonei respective. Patrulele Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta va vor acorda ajutorul la vederea acestui semn.

Siguranta locuintei si a bunurilor personale

Politia va va asigura securitatea locuintei pe perioada absentei dumneavoastra si se va anunta la radio cand puteti reveni.

Evacuarea se poate face cu diferite mijloace de transport

Deplasarea cu automobilul

Daca aveti masina, folositi-o. Daca puteti, luati cu dumneavoastra vecinii ce nu poseda mijloace de transport proprii. Urmati ruta cea mai cunoscuta sau pe cea anuntata la radio, spre unul dintre Centrele de Primire.

Pentru siguranta dumneavoastra si a celorlalti participanti la trafic, fiti calm, conduceti prudent si respectati toate regulile de circulatie. De-a lungul traseului, echipaje de politie va vor da instructiuni.

Traficul va fi dirijat in vederea evitarii norului radioactiv.

Deplasarea cu autobuzul

Autobuze speciale vor circula la intervale regulate pe traseele curselor obisnuite de autobuz. Deplasati-va la cea mai apropiata statie sau ruta de autobuz, de unde va veti imbarca. Pentru zonele unde nu exista curse regulate, radioul va va anunta punctele de imbarcare in autobuzele speciale din zona respectiva.

Deplasarea cu trenul

Daca vi se cere sa mergeti in statia CFR a localitatii dumneavoastra, acolo va vor astepta garnituri de tren speciale care va vor transporta la un Centru de Primire.

Deplasarea cu mijloace navale

In cazul in care vi se cere acest lucru, mergeti la punctele de imbarcare navale unde va vor astepta mijloace de transport naval care va vor duce la un Centru de Primire.

Evacuarea copiilor aflati la scoala

Vor fi luate masuri speciale pentru protectia copiilor aflati la scoala. Personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta va fi in permanenta legatura cu scolile. La nevoie, elevii vor fi evacuati intr-o scoala aflata in afara regiunii afectate, special amenajata pentru a gazdui copiii.

Locuri de evacuare

La prieteni sau rude

Daca puteti, deplasati-va la prieteni sau membri ai familiei ce locuiesc in afara perimetrelor afectate.

Centre de Primire (adaposturi colective)

Va puteti deplasa la un Centru de Primire. Deplasati-va mai intai la unul din punctele de adunare desemnate pentru zona in care va aflati, de unde veti fi indrumati spre un Centru de Primire.

La Centrul de Primire veti anunta daca aveti vaci de lapte sau alte animale pe care trebuie sa le ingrijiti. Vor fi depuse eforturi pentru a vi se permite intoarcerea in gospodarie sau ferma pe perioade limitate de timp, pentru a ingriji animalele. Veti fi contactat personal de catre autoritatile locale care va vor informa in ce conditii va puteti intoarce acasa in siguranta.

Aceste Centre au fost special amenajate pentru a va asigura hrana si adapost pe perioada evacuarii. Batranii si bolnavii vor fi ingrijiti de personal medical calificat, care va dispune si de toate medicamentele necesare.

In caz de necesitate, la toate punctele de adunare si Centrele de Primire vor fi distribuite tablete de iodura de potasiu care protejeaza glanda tiroida impotriva iodului radioactiv.

Controlul Accesului in zona afectata

In caz de urgenta controlul strict al circulatiei este esential pentru o evacuare rapida si ordonata si pentru asigurarea pazei locuintelor parasite.

Politia va dirija circulatia si va restrictiona intrarea in anumite zone. Aceasta va ajuta la pastrarea principalelor drumuri libere pentru evacuare si pentru utilizarea vehiculelor de urgenta. Controlul va ajuta la prevenirea accesului persoanelor neautorizate in zonele afectate.

Informatiile privind controlul traficului vor fi transmise prin radio si TV in timpul urgentei.

Nimeni nu va fi impiedicat sa intre in zona de restrictie daca doreste sa-si intalneasca familia. In caz de urgenta, reunirea familiilor este prioritara.

Controlul alimentelor

Veti fi atentionati sa nu consumati hrana si lichidele care ar putea fi contaminate radioactiv.

Se va interzice consumul legumelor din gradinile zonei afectate, laptelui produs in aceasta zona sau al oricaror alimente care au fost expuse sau neimpachetate pe durata starii de urgenta.

Trebuie sa va asigurati ca animalele si pasarile dumneavoastra nu vor consuma hrana si apa contaminata.

Instructiuni amanuntite despre ce este si ce nu este permis sa consumati vor fi transmise prin radio si TV.

Cum vom afla daca apa, hrana si pasunile sunt bune de folosit?

Persoanele desemnate de autoritatile publice locale si/sau judetene va vor vizita si vor colecta probe de apa, iarba, fan si hrana folosite de animalele dumneavoastra. Probele vor fi analizate pentru a determina contaminarea lor. Veti fi instiintat in cel mai scurt timp posibil daca acestea sunt utilizabile sau nu. Daca sunt contaminate, se vor lua masuri pentru a vi se asigura hrana si apa din surse necontaminate. Pana la obtinerea rezultatelor, continuati sa hraniti si adapati animalele cu alimente si apa din surse protejate. Veti fi instruit asupra a ceea ce trebuie sa faceti cu sursele contaminate de alimente si apa.

Ce se intimpla cu produsele gospodariei sau fermei dumneavoastra?

Cand apare o urgenta poate fi instaurat un embargou asupra produselor provenite dintr-o zona cu raza de 10 Km din jurul centralei. Embargo-ul se va extinde asupra unor produse ca: lapte, carne, oua, cereale, fructe, legume, miere. Embargo-ul poate fi extins sau restrans in functie de situatie. Veti fi contactat de autoritatile locale sau vi se vor transmite instructiuni prin radio referitoare la manevrarea produselor contaminate.

Cum se vor compensa pierderile suferite?

Daca produsele fermei sau gospodariei precum si hrana sunt compromise, vi se vor compensa pierderile. Reprezentanti ai Autoritatilor Publice Ministerul Agriculturii vor determina valoarea pierderilor si vor stabili modalitatile de compensare/ despagubire in conformitate cu legislatia in vigoare.