Cea mai mare biserică făcută de Becali în Africa a fost sfinţită fără el: "N-am fost pentru că e periculos pentru oamenii bogați"

Antena 3 CNN a prezentat primele imagini cu cea mai mare biserică făcută de Gigi Becali în Africa. Biserica a fost sfințită însă în absența celui care a dat bani pentru a fi ctitorită.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Gigi Becali a ales Rwanda, o țară în est-centrul Africii, pentru a face această biserică și a dezvăluit în exclusivitate pentru News Magazine de ce a ales acest loc.

"M-a contactat un călugăr, preot român care face misiunea în Rwanda. Și am început ușor, ușor. Şi după dacă mi-a plăcut, adică am văzut că el avansează și îmi plăcea că el cu bani cât îi dădeam făceam foarte mult. Atunci am tot dat bani pentru că am văzut că face locuri frumoase și mi-a plăcut", a spus Becali la Antena 3 CNN.

"Eu n-am fost pentru că acolo trebuie să faci un vaccin și plus de asta e periculos pentru oamenii bogați", a mai spus el.

Gigi Becali face o nouă biserică: "Acum lucrez în Congo, deja am făcut pereţii"

"Părintele i-a învățat. Cântă acolo imnul României, zic o parte din slujbă în limba română", a mai spus Becali, despre credincioşii care vin la biserica lui din Rwanda.

"În Uganda mănâncă mii de copii pentru că acolo le-am cumpărat zeci de hectare de teren", a mai dezvăluit afaceristul.