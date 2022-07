S-a aflat ce are Gigi Becali în curtea din spatele casei. L-a dat de gol chiar prietenul său de o viață

Dacă în ultimii ani, Gigi Becali şi-a concentrat eforturile pe credinţă şi a investit sume importante în construcţia sau modernizarea de biserici şi mănăstiri, pasiunea sa din tinerețe a rămas mereu undeva în sufletul său și caută să o păstreze cum poate mai bine. Este vorba despre creşterea animalelor.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că a rămas şocat după ce a descoperit ce animale are Gigi Becali în curte. Patronul FCSB nu s-a rezumat doar la oi şi şi-a construit ”o grădină zoologică”.

”Gigi Becali a îmbătrânit datorită fotbalului. El duce o viaţă monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie.

Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să ştiţi că şi credinţa asta, mai ales dacă ai şi succes cu ea, te ajută”, a dezvăluit Dumitru Dragomir pentru Orange Sport.

Patronul FCSB are în jur de 10 de oi, pe care le ţine pe un teren care îi aparţine, aflat în vecinătatea caselor.

”Eu beau numai lapte de oaie şi de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel şi numai forţă am. În plus, am şi o grădină cu legume şi pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci.

Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc”, spunea Gigi Becali într-un interviu pe care l-a acordat în 2009.

Bacșișul uriaș primit de curierul care a ajuns la poarta lui Gigi Becali. Filmarea e deja virală: "Am primit cel mai mare tips din viața mea"

Gigi Becali este unul dintre cei mai populari oameni de afaceri din România - și nu doar flerul său în afaceri i-a adus faima, ci și gesturile sale caritabile, mai mult sau mai puțin cunoscute. Nu rare au fost episoadele când persoane cu o stare materială proastă au primit ajutor de la Becali chiar la poarta palatului său.

Un episod de cu totul altă natură s-a petrecut recent când un curier a avut surpriza să primească un bacșiș uriaș de la latifundiar.

Gestul lui Gigi Becali l-a entuziasmat foarte tare pe livrator: ”Şoc! Am primit cel mai mare tips din viaţa mea” Acesta a livrat o comandă la reşedinţa lui Gigi Becali şi nu și-a putut crede ochilor când a văzut ce tips primește: o bancnotă de 200 de euro, aproximativ 1.000 de lei.

Acesta a postat un clip video în care a vrut să arate ce noroc a dat peste el. ”Şoc! Am primit cel mai mare tips din viaţa mea de la Gigi Becali”, a scris bărbatul la videoclipul postat pe contul său de TikTok. Filmarea respectivă s-a viralizat foarte repede, reuşind să strângă peste 100.000 de vizualizări, mii de aprecieri şi sute de comentarii.