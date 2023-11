Decizia pe care a luat-o Gigi Becali după ce a fost testat pentru consum de droguri: "Le-am promis la milițieni"

Enervat că a fost nevoit să aștepte 15 minute rezultatele testelor antidrog, în urma accidentului rutier în care a fost implicat, Gigi Becali le-a făcut o promisiune polițiștilor.

Răsturnare de situație în cazul în care a fost implicat Gigi Becali. Patronul FCSB susține că s-a ales cu o coastă fisurată după ce a ajuns cu limuzina în șanț.

Declarația lui Gigi Becali a venit după ce, inițial a susținut că nu a pățit nimic, iar poliția a anunțat că a deschis dosar penal.

"Am făcut un RMN. Am o fisură la coastă. Asta e! Mi-am pus un corset și am plecat la sfințire.

Nu e nimic grav. Și dacă e grav... când ai bărbăție le suporți pe toate. Eu eram în depășirea lui când a intrat în mine”, a spus Gigi Becali.

Supărat că a stat 15 minute să aștepte testarea pentru consumul de droguri, patronul FCSB a promis că o să doneze aparatură de testat polițiștilor.

"Mi-au făcut toate testele! Fac și promisiune publică. Vreau să fac o donație la miliție, să vedem cât costă.

Am stat cam un sfert de oră la drogangeală. Le-am promis la milițieni: ‘Uite, o să fac o donație de 50-100 de aparate moderne.

O să fac o donație ca să-i depisteze pe toți drogații. Eu veneam de la biserică. Cine-i beat la ora 11? Dacă ești beat la 11 ziua înseamnă că ești nebun.

Iar eu veneam de la biserică, de la Cernica. M-am îmbătat în biserică?”, a spus Gigi Becali, potrivit GSP.ro

"Domnul Becali nu poate fi tras la răspundere cu absolut nimic. În momentul de față, omul a suferit un accident de circulație, în urma căruia s-a ales cu o coastă fisurată, deci aș spune că șoferul pretins este vinovat.

Acum vorbim pe niște prezumții, dar presupun că s-a întâmplat în felul următor: Becali a intrat în depășire și șoferul care era paralel cu Becali, în loc să-l lase să se retragă, să reintre pe banda de mers, probabil că l-a șicanat, lucru care este interzis prin legislație.

Până la proba contrară, acel șofer ar trebui găsit vinovat", a declarat avocatul Adrian Cuculis, la Antena 3 CNN.