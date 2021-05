Gigi Becali refuză să se vaccineze chiar sub amenințarea morții: ”Poate sunt eu unul din ăia pe care-l atacă genetic”

„Vaccinul nu îl fac nici dacă acum vine unul aici cu serul și aici unul cu pistolul și zice: băi eu acum o să apăs pe trăgaci: Apasă, mă, pe trăgaci, nu îmi pune niciun vaccin mie, mă! Dacă am trăit până la vârsta asta și acuma m-am apropiat de Hristos, pentru ce eu să pierd eu viața mea?

Păi o să spuneți, stai, domnule, că n-are nicio legătură. Păi are legătură științifică, că e științific aici… aaa, bate câmpii Becali. Nu bate câmpii Becali”, a declarat el.

”Poate sunt eu unul din ăia pe care-l atacă genetic. Nu vreau, mi-e frică”

Gigi Becali susține că, în ciuda faptului că știe că există numeroase teste care atestă siguranța vaccinului, se teme să nu se încadreze în acel procent mic al excepţiilor.

„Eu spun ce spun oamenii de știință. Păi el e ARN intră în genom, intră în genă, te modifică genetic. Cu alte cuvinte, eu de unde știu că iubesc, vrei să nu mai iubesc? Să devin animal? Bă, tată, nu la toată lumea, dar pe unii îi atacă genetic. Pe unii. Poate sunt eu unul din ăia pe care-l atacă genetic. Nu vreau, mi-e frică„, a declarat omul de afaceri.

Pe de altă parte, Becali a declarat că nu vrea să facă o campanie împotriva vaccinării, însă, personal, alege să nu se vaccineze.

„Fiecare face ce vrea, păi nu? Eu nu le spun la oameni să nu facă. M-ai întrebat dacă fac și eu am spus așa: Aici vaccinul și aici pistolul. Trage glonț, nu mă vaccinez, ce am făcut eu rău în asta? Am făcut eu campanie împotriva vaccinării? Am spus ce fac eu”, a mai spus Gigi Becali la România TV.

