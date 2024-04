Iubitul gravidei moarte la Bacău rupe tăcerea: ”Maria nu avea cum să se mai facă bine...”

Ovidiu, iubitul Mariei, gravida moartă la Bacău, face declarații cutremurătoare. Acesta a povestit ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca partenera lui să își piardă viața.

Trei medici i-au spus că are cădere psihică, dar ea acuza dureri de burtă. Este declarația șocantă a iubitului gravidei din Bacău care a murit după ce a ajuns la spital cu dureri cumplite. Acesta adaugă că femeia a primit, rând pe rând, diagnostice greșite până când s-a stins pe patul de spital.

Femeia de 38 de ani a fost la un control ginecologic programat, control în urma căreia s-a stabilit că sarcina este în parametrii normali. Doar că a doua zi, a început să se simtă foarte rău și a decis să meargă la Spitalul din Bacău.

Avea dureri abdominale puternice, febră, frisoane și dureri de cap. Acolo a fost anunțată că sarcina s-a oprit din evoluție.

Medicii au decis să o bage în sala de operație, doar că operația a avut loc undeva spre seară, la mai bine de 12 ore de la internare.

”Mi-au spus că au monitorizat-o și că așteptau să se facă bine. Dar Maria nu avea cum să se facă bine...”, povestește Ovidiu, partenerul femeii.

După operație, femeia a fost dusă la secția de Terapie Intensivă unde a suferit două stopuri cardiorespiratorii. Al doilea i-a fost fatal, din păcate.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Maria, gravida care a murit împreună cu fătul ei, la Maternitatea din Bacău

După acest episod a fost anunțat şi partenerul că femeia a murit. La fel şi fătul.

Bărbatul acuză acum medicii de la spital că au intervenit mult prea târziu.

”Nu am văzut nici în ziua de astăzi fișa de internare, ce s-a întâmplat, ce tratament. Nimeni. Este o nebuloasă cu fișa Mariei”, spune bărbatul.

În același timp, conducerea spitalului susține că au fost respectate toate protocoalele.

”Starea pacientei a fost satisfăcătoare la momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru, a rămas internata, dar după câteva ore starea pacientei s-a agravat. Atunci s-a format o comisie din medicii de la maternitate”, afirmă Aurelia Țaga, directorul medical SJU Bacău.

”Am așa durerea și îi învăț pe medici să deschidă ochii mari, să nu mai moară mame, să rămână copiii mici. Cum e cazul de la Botoșani și multe, și multe cazuri. Eu nu am ce să fac, să-i bag în pușcărie, eu nu am nicio șansă... Multe cazuri am văzut de astea, care au rămas, mortul e vinovat”, spune și mama Mariei.

Familia vrea să afle acum adevărul, dacă s-a făcut tot ce trebuia în spital, astfel încât pacienta să fie salvată. Au depus mai multe reclamații, inclusiv Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Și asta la sesizarea familiei, nu a spitalului.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că fac și ei verificări.