Reacţia conducerii Spitalului din Bacău în cazul Mariei, gravida care a murit împreună cu fătul său, la 24 de ore de la internarea în maternitate

Maria, o tânără însărcinată a murit, după ce a ajuns la spital cu dureri cumplite, febră şi frisoane. Doctorii i-au spus dimineaţă când au consultat-o că sarcina s-a oprit din evoluţie şi că trebuie să o opereze. Numai că intervenţia chirurgicală a avut loc seara, la 12 ore de la internare.

Femeia de 38 de ani a fost la un control ginecologic programat, control în urma căruia s-a stabilit că sarcina este în parametrii normali.

Doar că a doua zi, a început să se simtă foarte rău şi a decis să meargă la Spitalul din Bacău. Avea dureri abdominale puternice, febră, frisoane și dureri de cap. Acolo a fost anunţată că sarcina s-a oprit din evoluţie.

Medicii au decis să o bage în sala de operaţie, doar că operaţia a avut loc undeva spre seară, la mai bine de 12 ore de la internare.

"Mi-au spus că au tmporizat-o şi aşteptau să se facă bine, dar Maria nu avea cum să se facă bine", a spus partenerul femeii.

După operaţie, femeia a fost dusă la secţia de terapie intensivă unde a suferit două stopuri cardiorespiratorii. Al doilea i-a fost fatal, din păcate. După acest episod a fost anunţat şi soţul că femeia a murit şi la fel şi fătul. Bărbatul acuză acum medicii de la spital că au intervenit mult prea târziu.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Maria, gravida care a murit împreună cu fătul ei, la Maternitatea din Bacău.

"Nu am văzut nici in ziua de astăzi fişa de internare, ce s-a întâmplat, ce tratament. Nimeni. Este o nebuloasă cu acea fişă a Mariei", mai spune bărbatul.

În acelaşi timp, conducerea spitalului susţine că au fost respectate toate protocoalele.

"Starea pacientei a fost satisfăcătoare la momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru. A rămas internată, dar după câteva ore starea pacientei s-a agravat", a precizat Aurelia Țaga, directorul medical SJU Bacău.

"Am așa durerea și îi învăț pe medici să deschidă ochii mari, să nu mai moară mame, să rămână copiii mici. Cum e cazul de la Botoșani și multe și multe cazuri. Eu nu am ce să fac, să-i bag în pușcărie, eu nu am nicio șansă", spune mama femeii.

Familia vrea să afle acum adevărul, dacă s-a făcut tot ce trebuia în spital, astfel încât pacienta să fie salvată. Au depus mai multe reclamații, inclusiv Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Și asta la sesizarea familiei, nu a spitalului.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că fac și ei verificări.

"În lumina evenimentelor recente, vă comunicăm cu responsabilitate și transparență, detaliile esențiale ale cazului medical din 15-16.03.2024.

Pacienta în vârstă de 38 de ani cu sarcină de 16 săptămâni s-a prezentat pe data de 15 martie 2024, în jurul orei 6:30, la serviciul de Urgențe în Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Pacienta s-a prezentat pentru următoarele motive: febră, mialgii, cefalee, iar cu o zi înainte a prezentat dureri abdominale și vărsături.

Pacienta avea sarcină prin fertilizare in vitro, monitorizată prin cabinet privat de obstetrică-ginecologie, de către o doamnă doctor care ținea legătura și cu Centrul Universitar unde a avut loc fertilizarea in vitro.

Ultimul consult la doamna doctor din privat a fost cu 48 de ore înainte de a se prezenta la cabinetul de Urgențe din Maternitate, când starea fătului era normală.

La prezentarea în Maternitate, pacienta a fost examinată clinic și ecografic de către medicul de gardă și s-a stabilit “sarcină săptămâna 16 oprită în evoluție”. Pacienta a rămas internată pentru supraveghere și intervenție adecvată.

Pentru a clarifica starea de febră/a găsi cauza sindromului febril, medicul ginecolog a solicitat consult de Terapie Intensivă Maternitate. Pacienta a fost examinată de medicul din ATI, s-a stabilit o conduită medicală, iar după 2-3 ore, starea pacientei s-a modificat.

Pacienta a prezentat dureri accentuate în etajul superior abdominal. S-a constituit echipa medicală formată din doi medici ginecologi și un medic ATI. Au examinat din nou pacienta și s-a considerat necesar examen de chirurgie generală. A fost accesat telefonic medicul de gardă de la Chirurgie Generală care a recomandat un set de analize și investigații imagistice, respectiv o radiografie toracică și s-a exclus cauza pulmonară a sindromului febril, precum și o ecografie abdominală prin care s-a evidențiat o cantitate nu prea mare de lichid pericolecistic (în jurul colecistului).

Această situație, coroborată cu starea pacientei de durere în etajul superior abdominal, a impus laparoscopie diagnostică. Echipa operatorie a fost completată și de medicul ginecolog care a consultat pacienta dimineață, medic care a cerut telefonic consultație cu Profesor Universitar din Centrul Universitar Iași, pentru a stabili ce este mai bine pentru pacientă.

În timpul laparoscopiei, s-a întâmplat avortul spontan al fătului oprit în evoluție și nu a mai fost necesară intervenția chirurgicală în sfera ginecologică. Pacienta a rămas internată pe ATI din Blocul Medico-Chirurgical. Evoluția în dinamică a parametrilor biologici anunța o stare de agravare a pacientei. Pacientei i-a scăzut mult PH-ul organismului, iar analizele privind lactatul şi bicarbonatul erau în afara limitelor normale.

Scorul ATI indicând o stare de agravare fulminantă, s-a administrat medicația și perfuzia de reechilibrare hidroelectrolitică adecvată. În jurul orei 2, s-a instalat un stop cardio-respirator care a răspuns la manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. S-a continuat medicația și susținerea funcțiilor vitale. În jurul orei 6:30-7 dimineața, s-a instalat cel de-al doilea stop cardio-respirator care nu a mai răspuns la manevrele de resuscitare. În ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa medicală, s-a declarat decesul pacientei.

În prezent este o anchetă penală desfăşurată de Poliţia Bacău. Medicina Legală a efectuat necropsia şi a emis un certificat constatator al decesului. S-au recoltat probe care au fost trimise la Institutul de Medicină Legală din Iaşi. A fost o evoluţie fulminantă spre gravitate din primele rezultate ale anchetei, nu cauza ginecologică a determinat această evoluţie. Diagnosticul medicului legist a fost şoc toxico-septic, coagulare intravasculară diseminată şi sarcină oprită din evoluţie.

Fiecare viață este prețioasă și pierderea unei ființe dragi este o durere inimaginabilă. Ne exprimăm sincerele regrete și compasiunea față de familia îndurerată și cei dragi ai pacientei”, se arată într-un comunicat de presă, potrivit bacau.net.

Cazul este asemănător cu cel al Alexandrei, tânăra gravidă din Botoşani, şi ea lăsată să agonizeze o noapte întreagă până a murit.