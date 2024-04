Grevă generală la Poșta Română. Poştaşii-grevişti le cer scuze celor 2,5 milioane de români afectaţi

Poştaşii-greviști le cer scuze celor peste 2 milioane de români care riscă să nu-și primească pensia la timp din cauza grevei generale.

Pentru a distribui pensiile, în țară au fost aduși poștași din Bucureşti, doar că nu sunt lăsați să intre în oficii.

Sindicaliștii se plâng că încasează un salariu net de 2.100 de lei și cer o majorare de 400 de lei și sporuri mai mari.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Guvernul e dispus să le ofere 390 de lei în plus, dar în două tranșe.

Angajații Poștei Române și-au oprit activitatea și acuză deja presiuni din partea conducerii.

Marcel Ciolacu, avertisment direct pentru directorul Poștei Române

"Am avut o discuție cu directorul Poștei Române aseară. Am spus ca problema să fie rezolvată cât se poate de rapid.

În cazul în care pensiile nu ajung la destinație, din cauza unei greve la Poșta Română, cred că domnul director va pleca", a declarat Marcel Ciolacu.

Greva angajaţilor din Poşta Română continuă marţi, la nivel naţional

Greva angajaţilor din cadrul Poştei Române continuă marţi, la nivel naţional, în condiţiile în care conducerea companiei a deschis două dosare în instanţă, unul pentru suspendarea grevei şi unul pentru constatarea nelegalităţii grevei, a anunţat marţi Blocul Naţional Sindical (BNS).

Reprezentanţii sindicatului susţin că se vor prezenta miercuri în instanţa de judecată pentru a-şi formula apărarea.

Angajaţi ai Companiei Naţionale "Poşta Română" au intrat de luni, ora 00:00, în grevă, cerând creşterea cu 400 de lei net a salariilor, precum şi majorarea sporului de loialitate.

Conform BNS, peste 7.000 de membri din 32 de judeţe din ţară sunt în grevă.

Şeful Casei de Pensii, mesaj pentru pensionarii care nu şi-au primit banii

Şeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a transmis un mesaj pentru pensionarii care nu şi-au primit banii din cauza grevei de la Poştă, dar şi pentru angajaţii acestei companii.

"În momentul de față, nu am o statistică câte pensii au întârziat în teritoriu. Credeți-mă că și eu am sunat în teritoriu, prin județele unde am sunat nu sunt probleme cu achitarea acestor pensii.

Suntem în prin proces de achitare a acestor pensii.

Termenul de livrare conform convenției pe care o avem încheiată cu Compania Națională Poșta Române, este 1-15 a fiecărei luni.

Ne aflăm în acest interval în momentul de față și suntem în plin proces de achitare a acestor pensii.

Nu avem o statistică. V-am zis, eu am sunat și exact pe unde am sunat nu au fost probleme în achitarea acestor pensii", a spus Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, marţi, la Antena 3 CNN.