Rușii aplică în Ucraina metoda "davai ceas": au mitraliat mașina unui jurnalist străin, i-au furat banii și laptopul

Presa internațională, care citează agenția ucraineană de știri Ukrinform, menționează că incidentul a avut loc în data de 6 martie, în regiunea Mikolaiv.

Jurnalistul este Guillaume Briquet, cetățean elvețian.

"Câteva gloanțe au lovit parbrizul și l-au rănit pe jurnalist. Acesta a fost lovit în față și în antebraț. După ce au oprit mașina, soldații ruși i-au confiscat cetățeanului străin documentele, banii - câteva mii de euro - echipamentul audio-video și un laptop", se spune într-o declarație a poliției din Kirovograd.

Polițiștii l-au ajutat pe jurnalist să ajungă la spital, unde i-au fost tratate rănile.

Știrea este relatată și de Nexta_tv, care menționează că jurnalistul a fost jefuit de 3.000 de euro, bani lichizi.

Mașina în care se deplasa Briquet avea aplicat marcajul "Press" (presa).

❗️Media reports that #Russian servicemen robbed a #Swiss journalist near #Mykolaiv.



They fired on a car with a PRESS marking and took his passport, 3,000 euros in cash and a laptop.



The journalist sustained injuries to his face and forearm. He is now in a #Ukrainian hospital. pic.twitter.com/bz2dZs4rVd