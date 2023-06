Guvernul a aprobat majorarea salariilor pentru profesori, chiar dacă oferta a fost refuzată | O nouă rundă de negocieri între Guvern şi sindicaliştii din Educaţie

Premierul Nicolae Ciucă a spus, astăzi, înainte de şedinţa de Guvern în care a fost aprobată ordonanţa de urgenţă care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 1.000 de lei brut, că ordonanţa va schimba modul de salarizare în Educaţie, dar şi că trebuie remediat tot ce s-a întâmplat în 30 de ani în sistemul de învăţământ.

De asemenea, premierul a explicat că 330.000 de oameni vor beneficia de majorări.

Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată, astăzi, într-o şedinţă excepţională de Guvern, chiar înaintea unei noi runde de negocieri între Executiv şi sindicaliştii din Educaţie, după ce, oferta de 1.000 de lei brut în plus pentru profesori a fost refuzată de sindicalişti.

"Este singura cale prin care copiii noştri pot să evolueze în viaţă într-o societate care, cu adevărat, recunoaşte rolul învăţării. Eu sunt convins că fără şcoală evoluţia nu poate fi posibilă. De asemenea, ştiu că fără şcoală dezvoltarea copiilor nu ar avea predictibilitate. De aceea, sunt convins că, astăzi, autorităţi, părinţi, dascăli, suntem datori ca îndeosebi de Ziua Copilului să facem în aşa fel încât să le recunoaştem dreptul la educaţie şi să facem în aşa fel încât să beneficieze de tot ceea ce înseamnă dreptul la şcoală.

Eu am convingerea că în urma acestor două săptămâni în care ne-am întâlnit cu liderii de sindicat, cu reprezentanţii părinţilor, cu reprezentanţii copiilor, am înţeles cu toţii că avem nevoie să recunoaştem rolul esenţial al educaţiei şi cred că ceea ce este cel mai important este să recunoaştem că suntem datori pentru a asigura viitorul copiilor noştri. De aceea, am exprimat şi exprimăm în continuare disponibilitatea şi deschiderea pentru dialog pentru că doar prin dialog putem să găsim soluţii pentru toate aceste probleme cu care ne confruntăm astăzi.

Am convocat această şedinţă de Guvern, astăzi, de 1 iunie, şedinţă excepţională, pentru că am apreciat că este absolut necesar să facem în aşa fel încât să remediem tot ceea ce s-a întâmplat în aceşti 30 de ani în care, cu adevărat, s-au acumulat o serie de nedreptăţi şi inechităţi în sistemul educaţional, iar acestea trebuie să fie îndreptate. Este dreptul tuturor celor care astăzi îşi desfăşoară activitatea în sistemul educaţional din România, iar rolul nostru, împreună cu dumnealor, este să căutăm şi adoptăm decizii care să rezolve aceste probleme. Sigur, nu ne putem asigura şi nu ne putem asuma că printr-o singură decizie şi printr-o singură activitate aceste probleme vor putea fi rezolvate.

Ordonanţa de urgenţă de astăzi schimbă radical modul de salarizare în Educaţie pentru că am considerat că este necesar ca noi toţi să înţelegem rolul şi menirea pe care o au atât dascălii, cât şi întreg sistemul pe întreg lanţul de la autorităţi la instituţiile de educaţie în identificarea soluţiilor şi asigurarea unui sistem educaţional aşa cum ni-l dorim noi toţi.

Practic, majorările salariale de care vor beneficia toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de educaţie beneficiază astăzi de garanţia coaliţiei de guvernare, ne-am asumat cu toţii prioritizarea educaţiei în programul de guvernare şi în tot ceea ce înseamnă obiectivele pe care noi ni le-am propus, fiind conştienţi de faptul că România va avea viitor doar printr-un sistem de educaţie care să beneficieze de reformele necesare, de recuperarea celor care s-au pierdut de-a lungul timpului şi în felul acesta să avem garanţia că responsabilitatea pe care ne-am asumat-o va produce efecte în sistemul de educaţie.

Întregul personal din sistemul de educaţie, aproximativ 330.000 de oameni, care, trebuie să recunoaştem, au grijă zilnic de copiii noştri, vor beneficia de o nouă grilă de salariazare, vor fi primii beneficiari ai noii grile de salarizare. Din perspectiva noastră, este garanţia încrederii că discutăm despre un proces ireversibil care va fi consolidat prin dialog cu întreg mediul asociativ, prin măsurile luate la nivelul Ministerului Educaţiei şi la nivelul Guvernului, astfel încât să asigure derularea întregului proces de reformă din Educaţie", a declarat, astăzi, premierul Nicolae Ciucă, înainte de şedinţa excepţională de Guvern.