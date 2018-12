Guvernul a pus gând rău băncilor. Cum vrea Guvernul să scadă ROBOR-ul

foto: captura Antena 3

MInistrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a explicat, marți la "Punctul de întâlnire" de ce este nevoie de o "taxă pe lăcomie" în România, mai exact un mod de a impozita profitul uriaș făcut de băncile din țara noastră.

"Eu am auzit tot timpul că băncile spun că sunt un partener corect față de companii sau persoane fizice și la fel de mereu am pus că nu pot să consider că există un parteneriat corect atâta timp cât ambele părți nu câștigă. Adică o parte câștigă în mod nejustificat și cealaltă parte plătește costuri mari pentru o nevoie de finanțare.

Am spus-o de multe ori vizavi de felul și la nivelul la care se împrumută românii, la cât plătesc în mod nejustificat lună de lună, am spus despre companiile din România care plătesc, din păcate, un cost mult mai mare decât alte companii pe proiecte similare în alte state membre, ma refer la costul de finanțare care este în mod nejustificat atât de diferențiat între România și celelalte state", a spus Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici spune că ROBORUL va sta la baza suprataxării băncilor.

foto: captura Antena 3

"Dacă ROBOR-ul este între 0 și 1,5% nu se aplică niciun fel de taxă. În schimb, între 1,5% și 2% avem 0,2%. Și pe măsură ce acest nivel crește se mărește și acest nivel de taxare pe activele financiare ale băncii", a declarat Teodorovici.

Care va fi consecința pentru români a "taxei pe lăcomie"

"Pentru cetățeanul obișnuit este o scădere dacă ea se va aplica și băncile vor înțelege și vor reduce acest ROBOR. Lunar, obligația de plată se va diminua la fiecare dintre români", a explicat Eugen Teodorovici.