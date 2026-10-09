Haos la Arestul Central și DIICOT: De 11 zile, susținătorii lui Georgescu nu pleacă din stradă. Jandarmii au fost chemați de 42 de ori

De 11 zile, susținătorii lui Georgescu nu pleacă din stradă. Foto: Agerpres

Protestele susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central și a sediului DIICOT continuă să creeze probleme după mai bine de o săptămână. Între 29 septembrie și 9 octombrie, autoritățile au primit în total 42 de apeluri, iar jandarmii au dat 124 de amenzi, în valoare de 101.000 de lei. Manifestațiile nu au fost declarate potrivit procedurii prevăzute de lege, iar Jandarmeria spune că încearcă să păstreze libere căile de acces, inclusiv pentru oamenii care locuiesc în zonă.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au strâns în fața Arestului Central încă din 29 septembrie, când Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

124 de amenzi și cinci sesizări penale

Jandarmeria Capitalei anunță acum că, în perioada 29 septembrie - 9 octombrie, manifestațiile din zona Arestului Central și a sediului DIICOT nu au urmat procedura prevăzută de Legea privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

La fața locului au fost trimise și echipe de dialog, care le explică zilnic participanților de ce adunarea trebuie declarată și de ce este nevoie de un organizator.

Jandarmii spun că trebuie să țină cont și de faptul că Arestul Central se află într-o zonă rezidențială, astfel încât oamenii care locuiesc acolo să poată ajunge la casele lor, iar circulația să nu fie blocată.

În cele 11 zile, jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, pentru încălcarea legislației privind adunările publice, dar și a normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Au fost întocmite și cinci acte de sesizare a organelor de urmărire penală: unul pentru amenințare, unul pentru distrugere, unul pentru ultraj și două pentru port de obiecte periculoase.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 22 de apeluri la Dispeceratul Jandarmeriei Capitalei și alte 20 de apeluri la 112, acestea din urmă fiind redirecționate către jandarmi.

Tensiuni au existat și în fața DIICOT. Pe 5 octombrie, un susținător al lui Călin Georgescu a lovit un cameraman și a fost ridicat de jandarmi, în timp ce socrul fostului candidat se afla la audieri.

Călin Georgescu, dus zilnic la DIICOT

Călin Georgescu a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice.

Procedura de extragere și analiză a datelor a început după perchezițiile efectuate pe 21 septembrie, la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia. Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive electronice, ale căror date sunt verificate în prezența deținătorilor.

Joi, la sediul DIICOT a fost chemată și soția sa, Cristela Georgescu, martor în dosar.

Pe 7 octombrie, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anterior, anchetatorii instituiseră sechestru și asupra vilei sale din Mogoșoaia, în încercarea de a recupera prejudiciul reclamat.