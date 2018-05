Horoscop. Zodiile care se descurcă în orice situații!

Cine nu-si doreste o viata fericita si linistita. Dar, de cele mai multe ori, trebuie sa rezolvi o gramada de probleme care se aduna mai repede decat v-ati dori.

Berbec

In orice situatie critica, Berbecii se simt precum pestii in apa. Se decid rapid, se adapteaza repede la schimbarile de situatie, la risc, incercand sa-i salveze pe toti cei din jur pe propria raspundere. Asa se simt ei bine. In primul rand, nu se plictisesc. Iar daca nu reusesc, nu e bai. Isi trag sufletul si din nou pe baricade.

Taur

Ii salveaza incredibila lor incapatanare si la fel de incredibila rezistenta. Vor rezolva problemele pe masura aparitiei lor prin metode cat se poate de simple si eficiente. Si nu vor avea motivii. Indiferent de ceea ce se intampla in jur, Taurii sunt mereu pregatiti sa raspunda provocarii, cu determinare si multa incredere in sine.

Rac

Este precum o trestie. Vantul sortii il indoaie, dar nu il rupe. Ce rost are sa reactionezi la noi provocari, daca Racii si asa reactioneaza puternic la tot ce se intampla in jur. Pentru ei, greutatile sunt o norma de viata. Chiar daca nu apar, Racii va gasi ceva dificultati.

