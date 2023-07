Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, în cazul Căminele Groazei: "Am demarat o cercetare disciplinară"

Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, a anunţat, astăzi, în direct la Decisiv, că i-a solicitat directorului DGASPC Ilfov să se autosuspende până la finalizarea controlului dispus în cazul Căminele Groazei.

"În primul rând, aş vrea să vă spun că imaginile pe care le-am văzut toţi m-au îngrozit şi pe mine şi să vă asigur că nu am tolerat şi nu voi tolera niciodată un abuz. Legat de demiterea directorului general DGASPC i-am solicitat să se suspende până la definitivarea controlului pe care l-am dispus.

Vă spun şi de ce. Funcţionarul public nu poate fi demis decât în urma unei cercetări disciplinare ale cărei concluzii trebuie să fie clare. Am demarat cercetarea disciplinară, dar trebuie să aştept rezultatul acestei cercetări, care probabil va veni săptămâna viitoare, şi dacă va aduce la iveală erori ale directorului DGASPC, îl voi demite. Până atunci, nu am putut decât să îi solicit să se auto-suspende din funcţie, lucru pe care l-a şi făcut", a declarat Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov.

Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov a explicat şi când s-au făcut ultimele verificări în Căminele Groazei.

"Ultima verificări s-a făcut în 27.06.2023, iar ce pot să vă spun e că noi am cerut suspendarea plăţilor către azilul din Afumaţi. Noi nu avem atribuţii de control decât în centre cu care avem contract, noi nu am avut oameni decât în centrul din Afumaţi, am avut 16 oameni care au fost internaţi acolo.

Este foarte important să înţelegem reglementările. DGASPC-urile nu au atribuţii de control în centrele private. Potrivit OUG 113/2011, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială face următoarele: desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publice şi private, controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale, constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă legea din domeniul asistenţei sociale, elaborează rapoarte de evaluare, de monitorizare şi de control, adică controlul îl face Ministerul Muncii prin AJPIS, nu DGASPC. DGASPC monitorizează doar oamenii pe care îi duce în centre private, nu controlează", a mai explicat Hubert Thuma.

