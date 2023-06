"Ne-a terminat! Am avut atac de panică" | Imagini cu furtunile care au făcut prăpăd în România | Pagubele după inundaţiile catastrofale

Codul roșu de inundații, ploi abundente și vijelie a făcut prăpăd în jumătate de țară. Sunt imagini apocaliptice cu apele au distrus mai multe case. Oamenii sunt disperați şi cer autorităţilor să ia urgent măsuri.

O mașină de pompieri a rămas blocată din cauza puhoaielor, iar o femeie a murit după ce a fost luată de ape.

În Runcu, județul Dâmbovița, oamenii încă numără pagubele uriașe. Vorbim despre pagube importante pentru localnici. Oamenii sunt disperați și se tem să nu vină alte ploi care să le distrugă de tot gospodăriile.

Vorbim, de asemenea, despre bolovani şi bușteni întregi care au fost aduși de ape și pe care oamenii s-au văzut nevoiți să îi taie pentru a putea să îi pună în altă parte pentru a putea circula.

"Într-o jumătate de oră a zis că ne seceră. A venit apa de aici de sus cu lemne cu de toate o torențială așa. Am ieșit afară din casă, m-am trezit cu apa aici. A rupt zidul. Autoritatea, primăria vine se uită, lasă mașina încet vede și pleacă", spune un localnic.

Oameni în stradă după ce inundațiile le-au distrus casele

"Anul acesta ne-a terminat, ne-a inundat, ne-a luat putini, căruțe, găini, rațe, ne-a terminat. Primăria a zis că depinde de Apele Române. Apele Române au venit decât au filmat, Toți s-au plimbat aici. Și Consiliul Județean, și Prefectura s-au plimbat, au filmat și cu filmările", a mai spus un localnic.

"Sunt rămas aici din 1988, dar așa viitură am mai avut, dar ca asta, ultimă ne-a am făcut atac de panică și n-am mai putut să mă mai coordonez și m-am dus la spital. Mă simt bine acuma, nu e o problemă, dar uitați-vă ce jalnic e.

Abia am reușit să refac zidul și gardul de când am fost inundații din august și credeam că poate se va mișca ceva din partea autorităților, măcar să ceva să regularizeze cursul apei acesteia s-o ia în calcul", a mai spus un bărbat afectat de inundațiile catastrofale din ultima perioadă.