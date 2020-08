Imagini cu puternic impact emoțional din spitalul din Cluj: ”Colcăie șobolanii. Acele saltele mizere, infectate, sunt acolo de ani de zile, gunoiul și mucegaiul au peste 100 de ani" - VIDEO

"Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Cluj-Napoca, 5 august, ora 17:30. La intrare, un câine vagabond, în subsolul infect colcăie șobolanii. Tot acolo, a primit spațiu de depozitare o firmă de curățenie care are grijă inclusiv de secția de Neurochirurgie a celebrului medic Ștefan Florian. Vă imaginați ce curățenie se face în pavilioanele 1, 5 și 7 cu instrumente de curățenie care sunt depozitate în subsolul cu șobolani?

Am primit sesizarea acum câteva zile, angajatele de la curățenie văzuseră un șobolan, au anunțat conducerea Spitalului Județean Cluj, pe omul lui Boc, Daniel Buda și al lui Ioan Rus, numele lui este Petrică Șușca. Șușca le-a ignorat. Vă rog să o ascultați pe angajata de la curățenie, în glasul ei se citește disperarea și greața, infinita greață!", a scris Emanuel Ungureanu în textul care însoțește imaginile revoltătoare.

Deputatul USR insistă că în niciun stat din lume un management atât de defectuos al unui spital ”nu ar rezista un minut după difuzarea acestor imagini".

Imagini cu puternic impact emoțional din spitalul din Cluj: ”Colcăie șobolanii. Acele saltele mizere, infectate, sunt acolo de ani de zile, gunoiul și mucegaiul au peste 100 de ani"

Emanuel Ungureanu susține că managerul insituției, Petrică Șușca, nu poate fi schimbat deși a refuzat deratizarea pentru că are ”spate politic”.

”Din punctul de vedere al lui Șușca, oamenii pot trăi împreună cu șobolanii. Așa procedează și cu angajații secției de anatomopatologie care sunt ținuți tot într-un beci plin de mucegai. Acele saltele mizere, infectate, sunt acolo de ani de zile, gunoiul și mucegaiul au peste 100 de ani...

Șușca va rezista în funcție însă pentru că orașul Cluj-Napoca, Clujul medical, este condus de 30 de ani de mafia politică PNL-PSD, Boc, Rus și prietenii lor. Da, acesta este adevărul pe care îl șoptește lumea pe la colțuri în Cluj-Napoca și doar eu îl pronunț răspicat! Boc îl menține în funcție pe Șușca în ciuda opoziției Universității de Medicină", adaugă deputatul USR.

Emanuel Ungureanu spune că administratorul Spitalului Județean Cluj, ”o slugă perfectă pe nume Călin Câmpean” nu doar că nu a luat nicio măsură după imaginile revoltătoare, dar le-a și certat pe angajatele care i-au permis deputatului să filmeze subsolul.

”Am intrat în politică să lupt împotriva mizeriei din spitale, cea umană și cea fizică, azi au început să se miște lucrurile, se scoate gunoiul din curtea Spitalului Județean Cluj, zona Victor Babeș.

Fac ce am promis, strig cu toată puterea că orașul meu merită mai mult, merită spitale construite de la zero și manageri de spitale profesioniști care să nu aibă legături cu mafia PNL-PSD care domină Clujul medical. Puteți privi adevărul, puteți să îmi fiți alături în lupta mea, sau puteți să vă mințiți că la Cluj este totul minunat și să tolerați în continuare mizeria incredibilă! Eu am ales să iubesc Clujul cu ochii deschiși și să lupt cu mafia din sistemul sanitar!", promite deputatul USR.