Imagini revoltătoare, cu mizeria din trenul Constanța - București | Călător: "Am trecut peste, până când unul dintre copii mi-a cerut la toaletă"

Imagini revoltăroare au fost surprinse în trenul IR Constanța-București. Călătorii care au vrut să folosească toaletele au avut un adevărat șoc, pentru că mizeria era de nedescris.

În imaginile suprinse de unul dintre călători, scaunele sunt murdare și pline de praf, iar în toalete situația arată cu totul și cu totul îngrozitor.

Călătorul care a trimis imaginile către Antena 3 CNN a povestit, în direct, experiența avută, cu cei trei copii ai săi, în tren.

”Acolo nu merg foarte des cu trenul, dar astăzi am fost nevoit să o fac pentru că am plecat din Constanța spre București pentru a rezolva o problemă și am zis să iau pentru prima dată copiii să vadă și cum e să meargă cu trenul. Biletele au fost luate la clasa a 2-a, am plecat din gara Constanța.

Pe drum, ca să zic așa, mizeria din vagon nu prea mi-a sărit în ochi. Am zis că e din vina oamenilor și am trecut oarecum peste până în momentul în care unul dintre copii mi-a cerut la toaletă, în momentul în care acolo s-a schimbat toată percepția”, spune Răzvan, unul dintre călători, pentru Antena 3 CNN.

Acesta a povestit și despre o altă situație cu care s-a confruntat în tren.

”Nu am sesizat asupra acestui aspect, ci asupra altuia pe care l-am întâlnit în tren. Din Constanța, era o pasageră care dormea în momentul la care a venit controlorul de bilete. După ce i-a controlat biletul, aceasta, de fapt, greșise trenul, urcate în alt tren, avea bilet pentru alt tren.

Se vedea că persoana este turmentată, dar se vedea clar că este altfel decât o persoană care nu consumase nimic. După ce a plătit diferența de tren ca să poată să rămână în trenul respectiv, la ceva timp a coborât la Fetești.

Când a plecat de pe scaun, unul dintre copii mi-a sesizat faptul că i-a căzut portofelul. Am luat portofelul, m-am dus la controlor, pentru că pe toată perioada asta el a stat acolo, lângă ea, și când a coborât, i l-a dat”, a spus Răzvan, unul dintre călători.

Acesta a adăugat că, după ce femeia s-a dat jos din tren, a observat că scaunul pe care îl ocupase era udat cu urină, lucru pe care l-a reclamat la controlor. Cel din urmă i-ar fi spus că nu are ce să facă în acest sens.

Pentru biletele de tren, Răzvan a precizat că a plătit 160 de lei.