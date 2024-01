Un bărbat din Suceava și-a recuperat borseta cu 4.000 de euro, înainte să realizeze că a pierdut-o. A fost la un pas de leșin: "Mi s-au înmuiat genunchii"

Un bărbat din Suceava și-a recuperat borseta cu suma de 4.000 de euro, înainte să realizeze că a pierdut-o. Avea în ea economiile strânse cu greu în Italia, iar când un necunoscut i-a întins geanta cu banii, a fost la un pas de leșin.

Sursa foto: pixabay

Portofelul cu cei 4.000 de euro a fost găsit într-un tren, în timp ce proprietarul lui, un bărbat în vârstă de 61 de ani, căuta o priză pentru a-și încărca telefonul.

"Am pus borseta pe măsuţa aia de la geam şi am probat să văd dacă merge priza. Nu mergea nici în vagonul ăla. Am ieşit de acolo cu telefonul şi cu cablul în mână", spune Constantin Maga, bărbatul care își pierduse borseta cu bani.

Fără să își dea seama, bărbatul a uitat geanta cu bani în vagonul pe care tocmai îl părăsise.

Bucuros că a găsit o priză la care să își încarce telefonul, bărbatul a uitat complet de borseta sa cu bani. Din fericire, o patrulă de la poliția transporturilor a ajuns în tren.

"După ce am plecat din Bacău am observat la unul din compartimentele dintre primele vagoane de locomotivă o borsetă care stătea singură, frumos, pe un scăunel.

Am observat că e o sumă frumuşică de bani în euro, un document italian emis de autorităţile italiene. La câteva vagoane mai încolo, am observat o persoană care avea semnalmentele celei care-şi pierduse borseta", a declarat Vlad Pușcașu, agent șef principal, Secție Regională Poliţie Transporturi Iaşi, potrivit Observator.

"Au venit şi m-au întrebat câte bagaje am. Atunci mi s-au înmuiat genunchii şi nu ştiam ce-i cu mine. Scăpam totul din mână", a povestit Constantin.

"Omul s-a schimbat, efectiv, şi transpiraţie, şi culori la faţă", adaugă Vlad Pușcașu, agent șef principal, Secție Regională Poliţie Transporturi Iaşi.

Pentru cei 4.000 de euro pe care era cât pe ce să îi piardă, bărbatul muncise din greu în Italia ca să îi strângă. Așa că ușurarea a fost și mai mare atunci când polițiștii i-au restituit borseta cu bani.

"Au fost nişte oameni adevăraţi! Românii ştiţi ce făceau? Luau banii şi aruncau borseta pe geam!", spune păgubitul.