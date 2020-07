Șofer arestat pentru nepurtarea măștii de protecție, umilit de două ori: "Am simțit că mor în secția de Poliție"

Costel Olaru, șoferul încătușat, a vorbit joi seară la Antena 3 despre umilința îndurată.

E un abuz al poliției, acuză bărbatul.

”Problema începe din față autogării. Eram în mers cu autobuzul pe care îl conduceam, iar pe partea opusă se afla domnul agent de la circulație care oprise o cifă care trecuse podul restricționat de 3,5 t. Eu neavând ce face am zis ”Lasă-l domne, dă-i pace! Ce mare scofală a făcut? Îl amendezi că a trecut podul?” Nu avem timp să detaliez niște aspecte legate de acest pod și alt pod care a avut restricții și care s-a ridicat în urma unor presiuni

”, a spus Costel Olaru la Antena 3.

Și martorii prezenți la fața locului spun că acesta a fost un abuz al poliției.

”Am spus pe geam, din mers, ironic, că a făcut o faptă foarte bună. După ce am trecut de autogară, m-am uitat în oglindă retrovizoare și am văzut mașina poliției locale și girofarele puse. Veneau după mine, au mers în spatele meu până la următoarea stație, la Piața Centrală.

Am văzut mașina poliției locale și girofarele puse. Veneau după mine

Eu eram ferm convins ce urma să se întâmple. Au coborât călătorii care aveau nevoie, au urcat cei ce trebuiau să urce, am închis ușile în afară de ușa care este separată, la mine în față, unde nu au acces călătorii. O țin deschisă pentru aerisirea mea, s-a urcat domnul acesta agent de poliție și pe un ton foarte recalcitrant, foarte agresiv, mi-a spus să îi prezint buletinul de identitate.

La care eu am replicat foarte respectuos ”domnule spuneți-mi pentru ce să vă prezint buletinul și îl prezint, dar eu am un grafic de circulație și trebuie să îl respect. Dacă aveți ceva cu mine să mergeți la capăt pentru că eu știu motivul”. Ăsta a fost singurul motiv, ce i-am zis pe geam.

Au venit cinci echipaje

De la Piața Centrală până la următoarea Stație, deci au dat prin stație nu știu prin ce și au venit cinci echipaje domnule de la Poliția Locală! Am zis ”domne, dar stați un pic, vă rog frumos. Eu nu am făcut nimic. Nu am greșit cu nimic, nu am greșit regulile de circulație pentru ce mă legitimați? Eu sunt în timpul serviciului dacă vreți să aflați date despre mine puteți da telefon la societate”.

În primă fază nu mi-au spus nimic. Au venit domnii de la intervenție fără mască, fără nimic, mi-au pus cătușele, pe scaun la volan, mi-au căzut ochelarii de la ochi. Nici acum nu pot să îndoi încheieturile la mâini de la cătușe.

M-au dus la secția de poliție cu mâinile la spate

M-au dus la secția de poliție cu mâinile la spate, nu mai puteam. Mi se zbătea inimă, simțeam că nu mai am aer. Am zis să-mi dea un pahar de apă. ”Noi nu avem apă aici, mi-au zis chiar”. Nu mai putem, simțeam nevoia. Ori n-aveau apă, ori n-au vrut să-mi dea.

S-au încărcat în chei la Secție

”Se întrebau unul pe altul care e cheia de la cătușe. Asta nu e, asta nu dar care sunt cătușele? Stai că nu e cheia asta, Stai că nu e asta. În stresul ăla mai degrabă muream”, a mai spus șoferul.

Cei de la poliție spun că atunci când agentul s-a urcat în autobuz, șoferul ar fi închis ușa și mâna agentului a fost prinsă. E o minciună, spune șoferul Costel Olaru.

”Martorii din autobuz vor demonstra că ușile erau deja închise când acest agent a venit și s-a urcat. Ușa mea era deschisă”, a mai spus el.

Victor, cel care a filmat imaginile scandaloase, a spus joi seară, la Antena 3, că în autobuz era o doamna polițistă și un alt agent care avea o cameră de filmat la piept. ”Erau amândoi în autobuz, doamna polițistă nu purta mască și țipa la domnul șofer că de ce nu are mască, să coboare, să se legitimeze.

Am văzut că tot insistă și am zis ”dar doamnă, dumneavoastră de ce nu aveți mască? Uitați, eu port mască. Sunteți în autobuz, puteți avea noul virus”.A țipat la mine că nu e treaba mea și să nu mă bag, mi-a zis să stau cuminte că nu e treaba mea e treaba poliției locale. Apoi am început să filmez și și-a pus și dânsa masca”, a relatat martorul.