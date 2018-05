Încă o lovitură pentru DNA! Fostul șef de la Rutieră, achitat

Foto: Agerpres

O nouă lovitură pentru Laura Codruța Kovesi. Fostul șef al Poliției Rutiere a fost achitat pe fond într-un dosar în care era acuzat pentru trafic de influenţă, după ce ar fi primit produsele alimentare de la un om de afaceri, pentru ca acesta să poată obţine după 30 de zile permisul de conducere ce îi fusese suspendat pe o perioadă de 90 de zile.

„Trei ani din care nu vreau să mai discut despre acest dosar, doar pentru că sunt într-o situație penibilă. Am explicat la momentul respectiv de ce este o situațe penibilă. În primul rând nu s-a încălcat legea sub nicio formă, iar persoana respectivă nu am cunoscut-o în viața mea. Acum să-mi fie cu iertare nu mai contează. Ceea ce mai contează este altceva, cred că domn profesor Voiculescu spunea că trei ani nu-i mai dă nimeni înapoi, pe de o parte. Pe de altă parte, soția mea a fost retrogradată pentru că trebuie să fie protejată”, a declarat fostul șef al Poliției Rutiere Lucian Diniță la Antena 3.