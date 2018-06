Au apărut pe piață numerele de înmatriculare digitale  

În ziua de astăzi chiar și plăcuțele de înmatriculare sunt digitale!

California testează aceste prototipuri în Sacramento, conform publicației Sacramento Bee. Plăcuțele de înmatriculare au ecrane digitale precum un Kindle însă nu sunt ieftine deloc.

Reprezentanțele de automobile vor încasa taxe de 699 dolari pe un set, plus costurile de instalare ale plăcilor, efectuate de Reviver Auto din California. În plus, acestea necesită un abonament care costă 7 dolari pe lună.



De ce ar vrea cineva unul? În primul rând, acestea elimină necesitatea de a atașa noi autocolante de înregistrare. Ele pot de asemenea să afișeze mesaje personale care apar atunci când mașină se oprește la stop, împingând numărul plăcuței de înmatriculare în partea dreaptă de sus a afisajului ( departamentul de vehicule din California trebuie să își dea aprobarea pentru această opțiune). De asemenea ele vor avea un GPS încorporat, ceea ce este un plus dacă te îngrijorezi de furtul mașinii, sau un minus dacă ești paranoic și crezi că ai fi putea fi urmărit de guvern.

Sursă: Mashable