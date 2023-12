Momentul în care un avion a început să se inunde în aer: "Este o experiență captivantă”

Pasagerii unui avion Air India s-au trezit, la un moment dat, că șiroaie de apă au început să curgă din tavan, în timp ce se aflau în aer.

Momentul a fost surprins în cadrul unui material video, care a ajuns viral pe platforma X, adunând peste 800.000 de vizualizări. În cadrul imaginilor se vede cum pasagerii încercau să doarmă, însă au fost deranjați de apa care a început să curgă din plafonul aeronavei.

„În zborul AI169 de la Gatwick la Amritsar pe 24 noiembrie 2023, a existat o apariție rară a condensului în cabină”, a spus compania Air India după incident.

Reprezentanții companiei aeriene au mai declarat că unii dintre pasageri care stăteau în rândurile afectate au fost mutați imediat pe locurile libere, potrivit stiridiaspora.ro.

Pasagerul care a filmat incidentul și l-a postat pe rețeaua X scris în descriere: "Air India... zborul cu tine nu este doar o călătorie, este o experiență captivantă”.

