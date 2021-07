Un bărbat a făcut curățenie în apartamentul greșit, după ce a intrat prin efracție

Angelino, care are o slujbă obișnuită, face curățenie în casele prietenilor pentru niște bani în plus.

El spune că este și un fel de terapie după ce a fost dezordonat toată viața.

Atunci când a ajuns la casa din South Jersey, pe care o credea a unui prieten, a căutat cheia sub preșul de intrare. Așa cum i s-a spus, ea se afla acolo, așa că a intrat și s-a apucat de treabă, ba chiar s-a și împrietenit cu cele două pisici din apartament.

Dar când a primit un telefon de la prietenul lui, Mark, a știut că ceva nu e în regulă.

”Îmi plac pisicile,așa că o mângâiam pe una dintre ele, când a sunat Mark și m-a întrebat dacă am ajuns la el”, a spus Angelino,

I-a spus lui Mark că e în sufragerie și că îi mângâie pisica. Atunci Mark i-a dat un răspuns care l-a șocat: ”Eu nu am pisică”.

După mai mult de 2 ore în care a făcut curățenie, Angelino a plecat, și a lăsat un bilet în care spunea că a greșit casa, și-a lăsat numele și numărul de telefon.

Proprietarul a fost mai mult decât încântat când a venit de la muncă și a găsit apartamentul, proaspăt renovat și dezordonat, curat, iar pisicile hrănite.

L-a sunat pe Angelino și au păstrat legătura de atunci.

După toată această pățanie, Angelino primește cereri pe TikTok să vină și să curețe și casele altor oameni, tot din greșeală.

”Mulți oameni au comentat pe TikTok că nu li se pare normal că nu am fost plătit pentru munca despusă, dar pe mine nu mă deranjează.

Până la urmă nu e o problemă că nu am fost plătit că am intrat în casa greșită și am făcut o curățenie pe care nimeni nu mi-a cerut-o.

Lucrurile puteau să evolueze într-un mod negativ. Putea să se implice poliția. Putea să fie un proces.

Așa că faptul că proprietarii nu au avut o problemă cu ce am făcut, e o răsplată în sine.

Am râs împreună despre asta, și e o poveste frumoasă pe care pot să o spun”, a declarat Angelino pentru NJ.com

