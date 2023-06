Jurnalistul Charlie Ottley propune un nou brand de țară pentru România

Charlie Ottley propune un nou logo turistic pentru România. Potrivit lui, țara noastră are nevoie de așa ceva.

Sursa foto: Charlie Ottley

Charlie Ottley explică faptul că România are păduri - ultima sălbăticie adevărată din Europa cu cea mai mare pădure mixtă supraviețuitoare și două treimi din prădătorii de vârf ai Europei.

"Din acest motiv, am creat un nou logo pentru a încerca să reflecte aceste aspecte importante. Logoul poate fi folosit gratuit de oricine ca o alternativă la frunză.

Fără îndoială că mulți oameni îl vor urî sau nu vor fi de acord cu elementele cheie, dar cel puțin sper că am adus dezbaterea în prim plan și invităm pe oricine să vină cu propriile modele așa cum am făcut-o acum aproape un an", a transmis realizatorul britanic.

"Dacă vă place vă rugăm să distribuiți și să ne susțineți în misiunea noastră de a convinge Ministerul Turismului pentru a adapta sau adopta acest nou design", mai spune Charlie Ottley.