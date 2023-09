O cometă descoperită recent va putea fi văzută cu ochiul liber: "Este o oportunitate unică în viaţă"

Cometa Nishimura va putea fi observată curând cu ochiul liber, iar specialiștii spun că este o oportunitate unică în viață.

Sursa foto: Profimedia

Cometa Nishimura a fost descoperită în august 2023 şi se va afla la cea mai mică distanţă faţă de Terra peste exact o săptămână, când va fi vizibilă în Europa de Nord, cu puţin timp înainte de zorii zilei de marţi, 12 septembrie.

Acest obiect cosmic, care călătoreşte prin spaţiu cu viteza de 386.000 de kilometri pe oră, este deja vizibil cu ochiul liber, potrivit profesorului Brad Gibson, directorul Centrului de Astrofizică E.A. Milne, din cadrului Universităţii Hull din Regatul Unit.

Potrivit profesorului Brad Gibson, cometa Nishimura poate fi văzută în prezent în prima oră după apus şi în ora ce precede zorii zilei, dacă persoanele interesate privesc bolta cerească în direcţia Est-Nord-Est, spre Luna aflată în primul pătrar şi spre planeta Venus.

"Această cometă are nevoie de 500 de ani pentru a orbita Sistemul Solar, în timp ce Pământul are nevoie de un an, iar planetele exterioare au nevoie de câteva decenii.

Aşadar, când se spune că este o oportunitate unică în viaţă pentru a vedea cometa Nishimura nu este o exagerare.

Ea poate fi deja văzută, dar se va afla la 78 de milioane de mile (125,5 milioane de kilometri) de Pământ pe 12 septembrie şi atunci ar trebui să avem cea mai bună şansă de a o vedea cu ochiul liber.

În medie, oamenii au şansa de a vedea o astfel de cometă cu ochiul liber o dată la un deceniu - este o oportunitate rară şi interesantă", a adăugat el.

Potrivit lui Brad Gibson, cometa Nishimura va ajunge la cea mai mică distanţă de Soare pe 17 septembrie, când se va afla la doar 27 de milioane de mile (43,4 milioane de kilometri) de astru.

Profesorul a transmis că nu există niciun pericol de ciocnire a cometei Nishimura cu Pământul, întrucât astronomii au calculat cu mare atenţie orbita şi viteza de deplasare a acestui obiect cosmic.

Cometa C/2023 PI a fost numită după astrofotograful japonez Hideo Nishimura, care a descoperit-o în timp ce realiza fotografii cu expunere îndelungată ale bolţii cereşti, folosind o cameră foto digitală, informează DPA, potrivit Agerpres.