Un turist a stricat Fântâna lui Neptun din Florența, după ce s-a urcat pe celebrul monument pentru a-și face un selfie

Fântâna lui Neptun din Florența a fost construită în secolul al XVI-lea și a fost restaurată complet în 2018, fiind vorba despre un monument istoric important al orașului italian.

Weekendul trecut, un turist german s-a urcat pe monument pentru a-și face un selfie, însă a rupt o bucată de marmură din celebra fântână.

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere, iar autorul, un tânăr de 22 de ani, a fost identificat rapid.

Ulterior, Dario Nardella, primarul Florenței, a postat imaginile pe Twitter, precizând că turistul va fi obligat să plătească o amendă substanțială, fără însă să precizeze suma exactă.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI