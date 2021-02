Diana Şoşoacă, Raed Arafat, Klaus Iohannis, Dana Budeanu, parodiați în direct de comediantul Ionuț Rusu! Ce personaje a imitat Mihai Gâdea

Ultima parte a ediției de marți a emisiunii "Sinteza Zilei" a fost una deosebit de veselă.

În platou, alături de Mihai Gâdea, s-a aflat comediantul Ionuț Rusu, cel care imită cele mai populare personaje din această perioadă.

Raed Arafat vorbeşte fără diacritice

''L-am văzut la televizor și am început să vorbesc ca el. Raed Arafat are așa, un stil foarte ...pune punctul pe i, mereu este hotarât în ceea ce spune, nu prea a-uri și î-uri, nu are diacritice. Este pur simplu în aceasta țara. Trebuie să respectam masurile împotriva acestui virus și vom ieși din această pandemie'', a spus Ionuţ Rusu.

''Klaus Iohannis leagă diftongurile: foarte, peroadă''

''La preşedinte are oboseala aceea. Practie, trebuie să ne gândim cum suntem noi când ne trezim la 6-7 dimineaţa şi pur şi simplu cred că aşa vorbim toţi, ca el. De regulă leagă diftongurile: foarte, peroadă''

Nici fostul preşedinte Ion Iliescu nu a fost trecut cu vederea. Cu un talent remarcabil, Ionut Rusu l-a imitat perfect, atât prin tonalitate, cât și prin evidenţierea ticurilor verbale.

''Măi animalule, în primul rând vom trece peste această perioadă. Am trecut prin perioade mult mai grave în anii..Ţin minte, în 1666, la celebrul incendiu din Londra''

Ionuţ Rusu s-a autoparodiat: ''Mar-ța-foi! Fă-tă-lău ordinar, ăsta e Ionuț Rusu!''

Amuzat de interpretare, Mihai Gâdea a intrat în jocul comediantului şi i-a adresat o întrebare nostimă.

''Vreau să vă întreb foarte sincer şi foarte direct. Dragă Budeanu, dacă Ionuţ Rusu este un fătălău'', a spus Mihai Gâdea.

''Nu ştiu dacă există vreun dubiu, sau ceva de genul acesta. Ce, e non-fătălău ăsta? Mar-ța-foi! Fă-tă-lău ordinar, ăsta e Ionuț Rusu. Uitați-vă cum s-a îmbrăcat la Sinteza Zilei în primul rând, deci, cine vreodată merge cu pantalogi cu dungă la o emisiune'', a spus comediantul.

Mihai Gâdea i-a făcut o urare specială lui Mircea Badea, cu ocazia aniversării sale şi i-a adresat câteva cuvinte, pe acelaşi ton cu care vorbeşte Ion Iliescu, dar şi Ion Cristoiu.

Momentele amuzante le puteţi urmări în imaginile de mai sus!

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal