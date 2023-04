"Poliția ne-a spus că am fost extrem de norocoși": O familie de români povestește coșmarul trăit la hotel, în vacanța exotică din Zanzibar

Vacanța exotică a unei familii de români, în Zanzibar, s-a transformat într-un coșmar chiar din cauza hotelului în care au fost cazați.

O familie de români a ales să-și petreacă vacanța departe de frigul din România, într-un loc exotic ales de mulți conaționali: insula Zanzibar.

Din nefericire, în loc de relaxare și distracție, au avut parte de stres și griji, chiar la hotelul în care s-au cazat, așa cum relatează unul dintre ei pe Forum Zanzibar.

"Dacă doriți să aveți o vacanță liniștită și relaxantă, evitați hotelul Cristal Resort Plaje cu orice preț", și-a început el relatarea.

"În a 5-a noapte, înainte de a merge la culcare, am verificat ușa și toate ferestrele bungaloului nostru ECO pentru a mă asigura că erau complet încuiate și securizate. Dimineața, ne-am trezit și am descoperit că am fost jefuiți în timp ce eu și părinții mei dormeam. Fereastra de la baie era larg deschisă și dispăruseră telefoanele, banii (mii) și două genți.

Am informat imediat conducerea hotelului despre acest lucru, dar singura lor grijă a fost că nu ne-am pus banii în seif. Răspunsul este foarte simplu - folosim seiful când ieșim din cameră, nu în timp ce dormim."

"Trebuie să fi avut un plan sau un sistem premeditat"

„Dincolo de faptul că cineva a fost în camera noastră în timp ce noi dormeam, imaginați-vă cât de grav ar fi putut fi dacă ne-am fi trezit în timp ce hoțul/hoții era/erau încă în cameră. Hotelul are o mare problemă cu securitatea și o știu și ei foarte bine.

Pentru a deschide o fereastră glisantă care a fost închisă, trebuie să fi avut un plan sau un sistem premeditat pentru a putea să o deschidă cu succes din exterior... iar să nu ai niciun paznic în acea zonă pe timp de noapte este pur și simplu scandalos.

În retrospectivă, sunt destul de sigură că am fost observați de la bun început. Totul fusese planificat foarte bine și știau totul pentru a reuși - cine avea banii grupului, unde dormim, totul.

Dimineața am sunat la poliție și după ce au venit în sfârșit, de nicăieri, ne-a chemat unul dintre membrii personalului hotelului să ne arate că ne-au găsit ghiozdanele, dar fără bani în ele, desigur.

Ne-am găsit telefoanele într-unul dintre ghiozdane fără cartelele SIM în ele și după ce le-am pornit am văzut pe aplicația Steps că lucrurile ne-au fost furate la 3 dimineața și că hoțul/hoții a/au făcut doar 78 de pași și s-a (u) oprit chiar lângă gardul hotelului”, a adăugat acesta.

"Poliția a încercat să ne liniștească spunând că am fost extrem de norocoși"

"Poliția a încercat să ne liniștească spunând că am fost extrem de norocoși că ne-am primit telefoanele înapoi.

Câteva ore mai târziu, am primit un mesaj de la managerul hotelului în care spunea exact așa: am vorbit cu brokerul nostru și ne-am verificat asigurarea. Acoperă doar lucruri precum camerele, telefoanele și laptopurile, dar nu și banii, deoarece problema banilor este foarte complexă.

Acesta este un alt motiv care ne-a făcut să credem că personalul hotelului a fost implicat.

Ce coincidență incredibilă! Am primit înapoi doar lucrurile care nu erau acoperite de asigurarea lor - telefoanele noastre", mai spune acesta.

Două săptămâni mai târziu, alți turiști au fost jefuiți în mod similar, la același hotel

"În plus, au avut și tupeul de a spune că trebuie să așteptăm ancheta poliției, deoarece trebuiau să afle dacă acest lucru s-a întâmplat sau nu cu adevărat, pentru că, potrivit lor, nimic nu a dovedit că cineva chiar ne-a jefuit și că am fi putut orchestra noi înșine totul... Minunat!

Daca credeți că exagerez, la două săptămâni după ce ne-am întors din Zanzibar, am văzut pe Booking (nu am rezervat prin acest platformă așa că nu putem lăsa o recenzie acolo) că o altă persoană a fost jefuită în timp ce dormea după ce plecasem noi", a încheiat turistul român.