Ce scrie presa din Olanda despre Alexandru, românul refuzat la unitatea de cazare din cauza naționalității

Presa din Olanda a scris pe larg despre cazul lui Alexandru Hegyi, românul căruia i-a fost refuzată cazarea la un hotel din Tilburg, din cauza naționalității.

Sursa foto: Facebook/ Alexandru Hegyi

Alexandru a încercat recent să se cazeze într-un hotel din Tilburg, Olanda, însă unitatea i-ar fi transmis că nu primește cetățeni români, deși solicitarea de rezervare i-a fost inițial aprobată.

"O pensiune refuză oaspeții din România, intervine site-ul de rezervări", titrează Omroep Brabant care prezintă cazul lui Alexandru Hegyi. "Cercetările arată că aceasta este o politică standard a proprietarului", iar municipalitatea neagă o înțelegere cu hotelierul, mai scrie sursa citată, care precizează și că platforma Booking.com a eliminat pensiunea de pe site.

"Tilburg B&B anulează rezervarea unui bărbat susținând că nu acceptă români", titrează și NL Times, care prezintă povestea postată de Hegyi pe Instagram. NL Times a amintit de un caz din 2021 când o companie de imobiliare din Medemblik a precizat că orașul că orașului "nu îi plac străinii" și are are o „politică anti-migranți”.

"Unui student i-a fost anulată rezervarea la un B&B din cauza politicii 'fără români'", scrie și DutchNews.nl. Publicația scrie că proprietarul hotelului a declarat că nu a avut de ales și a fost obligat să îl refuze pe Alexandru Hegyi. Hotelul are o înțelegere cu consiliul local din Tilburg, după ce în trecut a fost amendat cu 25.000 de euro pentru că a permis unor români să îi folosească camerele pentru prostituție, a mai spus proprietarul.

NOS.nl titrează: "O pensiune din Tilburg refuză oaspeții români din cauza originii". NOS prezintă și punctul de vedere al autorităților: "Municipiul Tilburg spune că nu i s-a sfătuit absolut să refuze românii". De asemenea, publicația olandeză mai scrie că agenția antidiscriminare din Tilburg, RADAR, nu a auzit până acum că o municipalitate ar sfătui să excludă un anumit grup de populație și că investighează cazul, potrivit stiridiaspora.ro.

Deşi rezervarea a fost realizată prin platforma Booking, reprezentanții hotelului au explicat că bărbatul nu poate fi primit din cauza unui acord cu municipalitatea în baza căruia hotelul nu cazează români.

„Am călătorit prin lume de la est la vest şi de la nord la sud, dar nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceşt fel de oameni nu ar trebui să desfășoare niciun fel de activitate în domeniul ospitalității.

Când am întrebat hotelul de ce, mi-au spus că românii sunt implicaţi în activităţi ilegale şi m-au tratat ca pe un infractor doar pentru că am vrut să petrec o noapte în timp ce îmi vizitam prietenii din oraş. Ce va urma? Ştiţi cumva dacă am voie să intru în restaurante sau să merg pe străzi?” a scris românul pe Facebook.