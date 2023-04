MAE, precizări după ce rezervarea în Olanda i-a fost anulată unui român din cauza cetățeniei

MAE s-a autosesizat după informațiile cu privire la situația unui cetățean român a cărui rezervare la o unitate de cazare din localitatea Tilburg, Olanda, ar fi fost anulată din cauza cetăţeniei.

Sursa foto: Pexels

Un român a făcut publică pe Facebook situația în care cererea lui de cazare la un hotel din Tilburg, Olanda, a fost refuzată.

Bărbatul a primit un mesaj din partea reprezentanților în care a fost anunțat că rezervarea nu poate fi făcută din cauza faptului că acesta este român.

"Când am întrebat hotelul de ce, mi-au spus că românii sunt implicaţi în activităţi ilegale şi m-au tratat ca pe un infractor doar pentru că am vrut să petrec o noapte în timp ce îmi vizitam prietenii din oraş. Ce va urma? Ştiţi cumva dacă am voie să intru în restaurante sau să merg pe străzi?” a scris românul pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) s-a autosesizat şi a emis un punct de vedere.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Haga, s-a autosesizat prompt, de îndată ce informațiile referitoare la caz au apărut în mass-media, cu privire la situația unui cetățean român a cărui rezervare la o unitate de cazare din localitatea Tilburg, Regatul Țărilor de Jos, ar fi fost anulată pe motiv că unitatea de cazare nu ar mai primi cetățeni români, în baza unei înțelegeri cu municipalitatea din localitatea Tilburg”, se arată într-un comunicat al MAE.

În acest context, ministerul anunță că Ambasada României la Haga a inițiat demersuri oficiale, în regim de urgență, pe lângă primăria din Tilburg și pe lângă unitatea de cazare care ar fi anulat rezervarea cetățeanului român, pentru a obține informații suplimentare și clarificări cu privire la situația semnalată.

MAE precizează că, potrivit informațiilor pe care purtătorul de cuvânt al Primăriei din Tilburg le-a comunicat telefonic reprezentanților ambasadei, marți, nu a existat niciodată un acord de refuzare a cazării pentru cetățenii români și că discriminarea nu este sub nicio formă tolerată în Tilburg.

„De asemenea, reprezentanții misiunii diplomatice au contactat cetățeanul român în cauză, pentru a îl informa despre demersurile întreprinse în acest caz, pentru clarificarea situației, respectiv pentru asigurarea respectării drepturilor sale.

Persoana în cauză a precizat că a identificat alt loc de cazare, și-a încheiat sejurul în Regatul Țărilor de Jos și a depus o sesizare la instituția cu competențe în combaterea discriminării, fără a adresa solicitări de asistență din partea misiunii diplomatice române”, se mai araîă în comunicat, citat de Mediafax.

Conform acestuia, cazul este investigat de Primăria din Tilburg și de Organizația pentru anti-discriminare. De asemenea, conform informațiilor pe care purtătorul de cuvânt al Primăriei Tilburg le-a transmis Ambasadei României la Haga, autoritățile competente din Tilburg nu au reușit, până la acest moment, să îl contacteze pe proprietarul sau pe administratorul unității de cazare oferite spre

închiriere.

MAE informează că Ambasada de la Haga este pregătită să acorde asistență consulară cetățeanului român.