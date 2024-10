Colecționara de creiere antice: Povestea tinerei care a studiat peste 4.400 de organe. Totul a început cu câteva migrene îngrozitoare

Alexandra a adunat cea mai mare colecție din lume de creiere antice, unele vechi de 8.000 de ani. Sursa foto: X/ Alexandra Morton-Hayward

Alexandra Morton-Hayward este o fostă antreprenoare de pompe funebre în vârstă de 35 de ani, devenită paleontolog molecular. La Oxford, unde este doctorandă, a adunat cea mai mare colecție din lume de creiere antice, unele vechi de 8.000 de ani. În plus, după ce a analizat secole de literatură științifică, ea a adunat un catalog uluitor de cazuri: cu peste 4.400 de creiere conservate, vechi de 12.000 de ani, trasmite The Guardian.

Timp de secole, arheologii au fost perplecși de descoperirile de schelete antice lipsite de orice țesut moale, cu excepția a ceea ce Morton-Hayward a descris cu veselie ca fiind „doar un creier care se zvârcolește într-un craniu”.

Folosind tehnologiile avansate , cum ar fi spectrometria de masă și acceleratoarele de particule, ea conduce un nou efort de a dezvălui secretele moleculare care au permis unor creiere umane să supraviețuiască mai mult decât Stonehenge sau Marea Piramidă din Giza.

Această cercetare ar putea dezvălui nu doar trecutul, ci și misterele prezentului. Morton-Hayward a sugerat că procesele moleculare care ne deteriorează creierul în timpul vieții ar putea contribui la conservarea acestuia după moarte - o revelație care ar putea remodela înțelegerea noastră despre îmbătrânire și afecțiunile neurodegenerative.

Alexandra radiază empatie și bună dispoziție în timp ce vorbește despre felierea materiei cerebrale. Părțile sângeroase ale corpului nu o deranjează. Când lucra în domeniul funerar, se ocupa de mii de cadavre, ridicându-le organele și drenându-le fluidele în timp ce vorbea amabil, ca și cum clienții ei ar fi fost încă în viață.

Creierul este cel mai fragil organ al oamenilor

În mod normal, creierul este cel mai fragil organ al nostru. La câteva minute după pierderea alimentării cu sânge sau oxigen, încep leziunile neurologice, urmate de descompunere. La câteva ore după moarte, enzimele creierului încep să consume celulele din interior, un proces numit autoliză. În câteva zile, membranele celulare se rup și creierul se lichefiază. În cele din urmă, bariera hemato-encefalică cedează și ea, iar microbii invadează corpul pentru a se înfrupta din supa bogată în nutrienți - un proces urât mirositor cunoscut sub numele de putrefacție sau, în limbaj laic, putrefacție.

Dacă cadavrul este expus, viermii, insectele sau rozătoarele pot, de asemenea, să scormonească rămășițele. În curând, va rămâne doar un craniu cu ochi goi. Descompunerea are loc mai lent sub apă sau sub pământ (cu cât îngroparea este mai adâncă, cu atât este mai lentă), dar majoritatea cadavrelor se scheletizează în cinci sau zece ani.

Din toate aceste motive, oamenii de știință au recunoscut cu întârziere că, uneori, creierele pot rămâne intacte timp de mii de ani, fără îmbălsămare, înghețare sau fosilizare minerală. De-a lungul generațiilor, descoperirile de creiere antice au fost adesea considerate curiozități bizare, uitate sau pur și simplu aruncate. Acum, acest lucru a început să se schimbe.

Păstrează mostre de creier în cutii de prăjituri, flacoane și pe lamele de sticlă

În laboratorul său din Oxford, Morton-Hayward păstrează două frigidere pline cu creiere, adăpostite în recipiente de luat la pachet și pungi de plastic. Mai multe specimene stau în lăzi la temperatura camerei. Deasupra biroului ei, păstrează mostre de creier în cutii de prăjituri, flacoane și pe lamele de sticlă.

Colecția sa este atât de vastă încât a mutat unele specimene în depozite externe - suficiente pentru a umple încă trei frigidere. Conștientă de pierderile tragice din alte părți, a cumpărat un generator în caz de pană de curent. (În Florida, în 1986, o colecție de creiere de la un mormânt vechi de 8.000 de ani a fost distrusă când un congelator a rămas fără curent).

În ultimii cinci ani, a adunat mai mult de 600 de creiere din întreaga lume

În ultimii cinci ani, Morton-Hayward a adunat mai mult de 600 de creiere de la oameni de știință din întreaga lume. Cel mai mare premiu al ei - 450 de creiere - a venit dintr-un cimitir din sud-vestul Angliei care a îngropat morții dintr-un azil de săraci, dintr-un azil și prizonierii de război din secolele XVIII și XIX.

Alte câteva zeci provin dintr-o groapă comună din Philadelphia, despre care se crede că a găzduit victime ale unei epidemii de febră galbenă. Cea mai veche mostră de țesut cerebral provine de la un suedez nefericit al cărui cap a fost lovit, tăiat și tras în țeapă pe un stâlp în urmă cu 8.000 de ani. „Din experiența mea, oamenii sunt foarte fericiți să le dea”, a spus ea. „Unii arheologi sunt foarte reticenți în privința țesuturilor moi”.

Ceva ciudat unește aceste creiere: multe provin de la oameni care și-au încheiat viața în mizerie. După cum a explicat Morton-Hayward, „multe dintre aceste locuri în care găsim creiere conservate sunt locuri de suferință, foarte sincer.”

Alexandra a început să studieze creiere când a început să aibă dureri îngrozitoare de cap

Alexandra își leagă fascinația pentru creier de un moment foarte precis - când propriul ei creier a început să o tortureze. În timp ce studia arheologia la Universitatea din St Andrews, a început să sufere de dureri de cap paralizante. Medicii nu au putut găsi nicio cauză. În cele din urmă, o scanare RMN a dezvăluit ceva neobișnuit: o parte din creierul ei se prăbușea în gaura prin care coloana vertebrală intră în craniu, o anomalie rară cunoscută sub numele de malformația Chiari.

În ultimul ei an la St Andrews, Morton-Hayward a fost supusă unei intervenții chirurgicale delicate pentru a reduce presiunea asupra creierului. Dar atacurile au continuat. „Ele afectează tot ceea ce fac”, a spus ea. „Fiecare clipă de veghe”. A renunțat la facultate și s-a afundat în depresie. „Nu știam de ce mă doare atât de tare”, a spus ea. „Mă simțeam complet inutilă, ca și cum aș fi eșuat total.”

S-a dovedit că avea și o a doua afecțiune a creierului: dureri de cap în formă de ciorchine, una dintre cele mai dureroase afecțiuni cunoscute de medicină. În Journal of Neurology and Stroke, un pacient a descris durerea de cap în formă de ciorchine ca pe o „furtună fulgerătoare” de durere care face ca „ochiul să pară că îți va exploda din cap”.

De obicei, durerile de cap în formă de ciorchine se repetă la aceeași oră în fiecare zi, lăsându-i pe pacienți într-o spaimă constantă și ducând adesea la afecțiuni secundare precum anxietatea, depresia sau tulburarea de stres posttraumatic.

A încercat să se sinucidă din cauza migrenelor

Rata sinuciderilor în rândul persoanelor care suferă de cefalee tip cluster este de 20 de ori mai mare decât media. Relația exactă dintre cele două afecțiuni ale lui Morton-Hayward rămâne nebuloasă. „Știm atât de puține despre creier, încât este uluitor”, a spus ea. „Uneori mi se pare terifiant, iar alteori mi se pare foarte reconfortant".

În timp, agonia lui Morton-Hayward a devenit insuportabilă. Ea a încercat să se sinucidă și s-a trezit în spital. „Întotdeauna am fost o pragmatică”, a spus ea, liniștită. „Am fost ca: 'Asta nu a mers, așa că hai să încercăm altceva. Să încercăm să trăim.”

După ce a părăsit universitatea, a trecut de la un loc de muncă la altul: asistentă la traume, consilier în caz de doliu, spălător de vase și organizator de nunți (ceea ce i s-a părut extrem de deprimant, pentru că, spunea ea, cuplurile se preocupau mai mult de fețele de masă decât de căsătoria cu persoana potrivită).

Disperată după ceva nou, a aplicat pentru un post vacant la o firmă de pompe funebre din Rochester, Kent, condusă de un antreprenor de pompe funebre care lucra în domeniu de la vârsta de 15 ani. Interviul a decurs bine, iar directorul i-a arătat împrejurimile. A dus-o la capela de odihnă, un salon liniștit cu perdele și muzică ușoară, unde familiile își iau rămas bun de la cei dragi. Spre surprinderea ei, Morton-Hayward a văzut un sicriu deschis care conținea trupul unei femei în vârstă. „Directorul și-a pus mâinile pe o parte a sicriului și mi-a vorbit despre acest cadavru”, a spus ea.

A fost prima dată când a văzut o persoană moartă. „Nu am fost șocată, dar m-am gândit că este ciudat. Am fost mai mult impresionată de cât de confortabil se simțea el.” Ea a ajuns să vadă că episodul a fost un test pentru a vedea dacă se va simți confortabil să lucreze cu morții. Răspunsul a fost afirmativ. „A fost cea mai distractivă slujbă pe care am avut-o vreodată”, a spus ea.

Cum arată un creier antic la microscop

Cu ochiul liber, creierul antic arată ca un creier normal, doar decolorat și micșorat. Cu toate acestea, privite la microscop, se pot vedea resturi de neurofilamente - în esență, rămășițele cadrului structural al creierului.

„Este ca o pânză de păianjen”, a spus Morton-Hayward. „Există o mulțime de spațiu gol, ceea ce este foarte ciudat pentru că par atât de solide”.

Munca sa se concentrează pe descifrarea proceselor moleculare care au loc după moarte și conservă țesutul cerebral. Ea utilizează spectrometria de masă pentru a identifica aminoacizii și proteinele care persistă în țesuturile străvechi (cea mai comună este proteina de bază a mielinei, parte a izolației grase a cablurilor neuronale). De asemenea, a dus țesuturi cerebrale la sincrotronul Diamond Light Source de la Harwell, acceleratorul național de particule din Regatul Unit, și a petrecut ture de 19 ore bombardându-le cu electroni care călătoresc aproape la viteza luminii pentru a identifica metalele, moleculele și mineralele asociate cu creierele conservate.

De asemenea, ea a efectuat experimente pentru a compara descompunerea creierului în diferite medii de îngropare. Ea a pus șoareci morți în borcane cu apă sau cu praf de cuarț pentru a investiga modul în care creierul se descompune pe o perioadă de șase luni.

În timp, ea a observat o creștere proporțională a proteinelor mielinice - aceleași pe care le găsise din abundență în creierele antice. „În experimentul de descompunere a șoarecilor, găsim creiere conservate în mod preferențial în medii îmbibate cu apă și sărace în oxigen”, a spus ea. „Este minunat, deoarece acestea sunt aceleași medii în care găsim creiere umane conservate”.