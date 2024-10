Momentul în care o bombă israeliană spulberă două clădiri în Beirut, în plină zi. Lovitura a fost analizată de CNN cadru cu cadru

Două clădiri din suburbiile sudice ale Beirutului au fost distruse, marți, într-un bombardament israelian, relatează CNN, care a analizat clipurile video înregistrate la fața locului.

Potrivit sursei citate, bombardamentul a fost executat de aparate militare care au survolat clădirile din cartierul Ghobeiry, situat în sudul capitalei libaneze.

Un foto-jurnalist al unei agenții internaționale de presă a înregistrat lovitura unui proiectil care cade în zona celor două clădiri multi-etajate.

După explozie, ambele imobile se prăbușesc la pământ.

Marți, aviația israeliană a efectuat cel puțin trei atacuri asupra zonei Ghobeiry, după cum a relatat Agenția Națională de Știri din Liban, NNA.

Relatările inițiale despre lovitura înregistrată de presa internațională au apărut în jurul orei locale 14:45.

