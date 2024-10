Cum arată zona spitalului Rafik Hariri din Beirut, după bombardamentul Israelului. Cel puțin 18 oameni au murit

Atacul aerian lansat de Israel în noaptea de luni spre marți în zona spitalului universitar Rafik Hariri din Beirut a lăsat în urmă cel puțin 18 morți și distrugeri de mari proporții, relatează CNN, care publică imagini surprinse astăzi în zona bombardată, unde salvatorii căutau eventuali supraviețuitori.

Bilanțul victimelor atacului a fost actualizat marți după-amiază de Ministerul libanez al Sănătății, care a menționat că printre morți se numără și patru copii.

Rafik Hariri este cel mai mare spital de stat din Liban.

Potrivit CNN, spitalul Hariri nu figura în ordinele de evacuare publicate luni noaptea de Israel, înaintea loviturilor.

IDF a cerut, la momentul respectiv, evacuarea mai multor clădiri din suburbiile sudice ale capitalei libaneze, în timp ce acest spital se află în zona centrală din Beirut.

Ulterior, forțele israeliene au comunicat că au vizat o "locație teroristă a grupării Hezbollah" în apropierea unității medicale.

Avariile suferite de spital după atacul de luni sunt grave, fiind distruse toate panourile solare și ferestrele, în timp ce fațadele au fost deteriorate, a declarat directorul Jihad Saadeh.

"Nu putem spune dacă am fost direct vizați sau nu, dar, din păcate, inamicul israelian nu are linii roșii și nu putem uita distrugerea completă a sectorului de asistență medicală din Gaza", a adăugat el, precizând că spitalul Hariri are cruci roșii marcate vizibil pe acoperiș și că raidul israelian a distrus alte trei clădiri din vecinătate.

Potrivit lui Jihad Saadeh, spitalul funcționa la capacitate maximă atunci când a avut loc atacul israelian.

