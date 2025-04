Formula 1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Japoniei

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Japoniei, a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc duminică pe circuitul de la Suzuka.

Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele patru sezoane, s-a impus în faţa piloţilor echipei McLaren, britanicul Lando Norris şi australianul Oscar Piastri, obţinând cu această ocazie a 64-a victorie din cariera sa în Marele Circ.

Verstappen: "Sunt incredibil de fericit. Weekendul a început destul de greu, dar nu am renunțat. Pornirea din pole a făcut posibilă câștigarea acestei curse. [Câștigarea în Japonia] înseamnă mult pentru mine, a fost în mintea mea și în ultimele câteva tururi. Trebuia să rămân în frunte pentru a oferi Honda un rămas bun grozav. Aceasta este o despărțire perfectă".

Norris: „Max a condus o cursă grozavă, curată. Merită asta.” El minimalizează incidentul din pitlane. "Așa sunt cursele, Max a fost ultimul tip la care mă așteptam să-mi facă loc. A fost totuși o cursă bună."

LAP 22/53



Verstappen and Norris exit the pits side-by-side and the McLaren driver gets onto the grass on exit ?#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Zg72rTj5hJ