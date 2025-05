Un document descoperit într-o arhivă veche de peste 100 de ani dezvăluie lucruri neștiute despre Papa Leon. Cine au fost bunicii lui

Cardinalul american Robert Francis Prevost a fost ales al 267-lea papă pe 8 mai 2025 și și-a ales numele papal Leon al XIV-lea FOTO: Getty Images

Robert Francis Prevost, care joi a devenit primul papă american, are rădăcini creole de culoare în New Orleans, potrivit unui genealog.

Noul pontif ales nu ar fi făcut comentarii publice despre ascendența sa creolă, iar fratele său a declarat pentru The New York Times că familia nu s-a identificat ca fiind de culoare.

Bunicii Papei Leon al XIV-lea din partea mamei au locuit în New Orleans înainte să migreze la Chicago, unde mama sa, Mildred Martinez Prevost, s-a născut în 1912, potrivit lui Jari C. Honora, istoric la Historic New Orleans Collection, care a povestit pentru CNN despre rezultatele cercetării sale.

Ambii bunici materni ai lui Leon, Joseph și Louise Martinez, sunt trecuți ca fiind de culoare într-un registru de recensământ din 1900. Joseph este menționat ca fiind producător de trabucuri, născut în „Hayti” (Haiti). Documentul arată că cei doi locuiau în cartierul Seventh Ward din New Orleans, o zonă cunoscută istoric ca un adevărat creuzet de culturi.

„Familia era formată din oameni de culoare liberi înainte de Războiul Civil. Când s-au mutat la Chicago, între 1910 și 1912, au «trecut» în lumea albă”, a declarat Honora pentru CNN.

John Prevost, fratele mai mare al noului Papă, a confirmat concluziile cercetării pentru The New York Times.

Înainte de Războiul Civil, americanii de culoare liberi aveau un statut social superior față de cei care erau sclavi, potrivit Data Center, o organizație non-profit de cercetare axată pe sud-estul Louisianei. După război, toți oamenii de culoare au fost brusc clasificați împreună pentru prima dată, ceea ce „a însemnat o retrogradare socială semnificativă” pentru cei care fuseseră anterior liberi.

„Li s-a refuzat brusc accesul la rețele și resurse (precum educația și capitalul) care le fuseseră anterior disponibile”, se arată într-o prezentare despre istoria creolă pe site-ul Data Center.

Ascendența creolă include persoane cu origini mixte spaniole sau franceze și africane.

Honora a arătat și un certificat de căsătorie al părinților lui Mildred și o fotografie cu mormântul familiei, pe care apar numele părinților ei.

John Prevost a declarat pentru The New York Times că el și frații săi nu au discutat niciodată despre această descendență creolă, spunând: „Nu a fost niciodată o problemă.”

Totuși, această linie familială ar putea îmbogăți statutul lui Leon ca primul papă născut în SUA în ochii multora, întrucât povestea sa reflectă istoria diversității din America și cultura americană unică pe care a generat-o.

Honora, unul dintre fondatorii Asociației Genealogice și Istorice Creole din New Orleans, numește această legătură recent descoperită despre liderul Bisericii Catolice „o mare conexiune pentru populația noastră locală”.

Orașul New Orleans a recunoscut, de asemenea, această descoperire, declarând că este onorat să împărtășească această istorie cu el.

„Orașul New Orleans este un creuzet de religii și credințe diferite”, a spus primarul LaToya Cantrell. „Suntem încântați să-l primim pe Papa Leon al XIV-lea, care întruchipează moralitatea, unitatea și incluziunea”.