Israelul a bombardat lângă spitalul Hariri din Beirut și a dezvăluit unde se află buncărul "cu aur și dolari" al lui Hassan Nasrallah

Mai multe explozii puternice au fost semnalate, luni noaptea, în suburbiile sudice ale Beirutului, dar și în centrul capitalei libaneze, scrie Times of Israel.

Loviturile din sudul Beirutului vin după forțele israeliene le-au cerut locuitorilor din mai multe clădiri să evacueze imobilele.

"Vă aflați în apropierea unor instalații aparținând Hezbollah, pe care armata israeliană le va lovi în viitorul apropiat", a avertizat purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, Avichay Adraee, într-o postare pe X.

El le-a solicitat rezidenților să se îndepărteze la cel puțin 500 de metri de obiectivele menționate.

Ulterior, presa internațională a notat că au fost raportate victime după un atac israelian desfășurat, luni noaptea, lângă Spitalul Universitar Hariri, situat în centrul Beirutului.

Ar fi vorba despre cel puțin trei morți și zeci de răniți.

Echipele de apărare civilă căutau eventuali supraviețuitori printre ruine, la ora acestei actualizări.

#Breaking ? Lebanese families are forced to flee their homes in the suburbs of Beirut due to Israeli air strikes ??? #Lebanon #LebanonUnderAttack pic.twitter.com/28rZxAIIhQ

Anterior, IDF a declarat că va continua să lovească țintele Hezbollah, cu accent pe infrastructura lor financiară.

Spitalul libanez Sahel din suburbiile sudice ale Beirutului a fost evacuat, după ce IDF l-a indicat drept locul în care se află "buncărul cu bani al Hezbollah".

"În seara aceasta, voi declasifica informații despre un loc pe care nu l-am atacat și unde Hezbollah a depozitat milioane de dolari în aur și numerar: buncărul lui Hassan Nasrallah.

Unde este situat buncărul? Direct sub spitalul Al-Sahel, în inima Beirutului", a declarat Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al IDF.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



